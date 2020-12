Restrictions sanitaires – Les restaurants sont-ils vraiment des lieux à risque? Des études internationales récentes concluent à un risque important d’infection au coronavirus dans les bistrots. Réactions contrastées en Suisse. Gabriel Sassoon

La faîtière GastroSuisse assure que les «concepts de protection mis en place en Suisse sont efficaces!» Ici, le restaurant La Bavaria, à Lausanne. Keystone/Laurent Gilliérion

Les fermetures ou restrictions d’horaire des restaurants figurent en bonne place dans l’arsenal de lutte contre la pandémie. Mais les bistrots sont-ils vraiment des lieux de contamination importants? De nouvelles études permettent d’y voir plus clair.

Publiée en novembre dans le journal «Nature», la plus récente vient des États-Unis. Pilotée par l’Université Stanford, l’enquête scientifique s’est intéressée aux risques d’infection au coronavirus dans les espaces fermés, sans prendre en compte les écoles et les bureaux. Elle a pu démontrer qu’entre mars et avril derniers, 8 nouvelles infections sur 10 se sont produites dans des endroits clos et fréquentés, où l’on peut rester pendant une période étendue. Les bistrots dominaient le classement.