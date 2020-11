«Qui va payer l’addition?» – Les restaurateurs veulent que le Canton lâche les lingots L’action hebdomadaire du mouvement de patrons de bars, restaurants et clubs vaudois s’est déroulée ce mardi en fin de matinée à la promenade Derrière-Bourg, à Lausanne. Ils ont déposé symboliquement les lingots d’or sur lesquels seraient posées les autorités. Corentin Chauvel

Des restaurateurs déposent de faux lingots d’or pour protester contre les déclarations de Pascal Broulis. PATRICK MARTIN

Un tas de lingots au pied d’un Picsou en carton. Après les tables vides et les fausses funérailles, c’est l’entretien donné par le ministre vaudois des Finances Pascal Broulis dans «24 heures» vendredi dernier qui a inspiré le mouvement «Qui va payer l’addition?» pour son action hebdomadaire. Elle s’est déroulée ce mardi en fin de matinée à la promenade Derrière-Bourg, à Lausanne.

«Je n’ai pas un tas d’or dans lequel je puise!» affirmait Pascal Broulis. «Faux», lui ont répondu les patrons de bars, restaurants et clubs vaudois. «Vous avez un tas d’or, mais vous ne voulez pas y puiser», estiment-ils dans un communiqué envoyé avant l’opération.

Le ministre vaudois des Finances Pascal Broulis représenté sur de faux billets de 1000 francs. PATRICK MARTIN

Ces ressources, ils ont donc décidé de les symboliser par ces lingots apportés entre 11 h et 12 h par les adhérents au mouvement. «On nous dit que l’argent n’est pas inépuisable, mais nous le démentons formellement. Nous sommes fortement impactés depuis le début de l’année et la question est de savoir si on est vraiment prêt à payer le prix pour sauver la restauration», interroge Antoine Piguet, cofondateur de «Qui va payer l’addition?» et vice-président de GastroLausanne.

Comme pour l’action de la semaine dernière devant le Palais de justice de Montbenon, il était spécifiquement demandé aux participants que la mobilisation soit diffuse, avec des petits groupes de cinq personnes maximum. Le but? Éviter d’être sanctionnés comme cela avait été le cas lors de la première opération du début du mois à Saint-François, lors de laquelle 26 manifestants avaient été dénoncés par la police.

Aucune aide reçue

Une dizaine de grappes de personnes étaient ainsi éparpillées dans le parc, avec toujours le même mot d’ordre: la volonté d’être indemnisés à la hauteur du préjudice qu’ils subissent depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en Suisse. «On n’a eu aucune aide jusqu’à présent si ce n’est le prêt Covid et ce n’est pas ce que j’appelle une aide», souligne Antoine Piguet.

La balance de Tiziano Giaffreda. PATRICK MARTIN

Tiziano Giaffreda, gérant du GT’s Bar, à Lausanne, a pour sa part apporté une balance. L’un des plateaux est rempli de pièces d’or (en chocolat) tandis que l’autre recueille des miettes de pain. «D’un côté, il y a l’État et de l’autre, c’est ce qu’il nous reste», sourit-il derrière son masque avant de reprendre son sérieux. «On a fait le maximum pour respecter les mesures sanitaires, on a investi de l’argent et aujourd’hui, je ne sais pas comment je vais faire pour payer le mois de novembre», déplore-t-il. «Cette situation n’est pas normale, elle n’est pas juste, si on ne peut pas rouvrir le mois prochain, je vais devoir fermer définitivement.»

Un mouvement populaire

Venu apporter son soutien de simple «client», Andrea Münger, cosecrétaire général du Parti socialiste vaudois, a salué cette nouvelle action, relevant «le capital sympathie très élevé» du mouvement. «Ils ont joué le jeu pour respecter les mesures sanitaires, les plus réticents étaient même les clients, cela me fend le cœur pour eux», indique-t-il, avant de rappeler que les restaurateurs n’étaient pas seulement des acteurs économiques, mais aussi des acteurs sociaux.

Si l’espoir de pouvoir rouvrir le mois prochain est bien présent, le mouvement «Qui va payer l’addition?» a déjà en tête la destination de sa prochaine action: Berne.