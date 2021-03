Action de soutien – Les restaurateurs yverdonnois se serrent les coudes À l’initiative du mouvement Afterworkless, ce sont quelque 800 paellas qui ont été servies à la plage, samedi. Frédéric Ravussin

Le mouvement Afterworkless a préparé une «paella solidaire», samedi à la plage d’Yverdon. DR

Les restaurants sont toujours fermés, mais les plats à l’emporter peuvent encore être mitonnés. Et servis, bien sûr. L’action mise en œuvre samedi par le mouvement yverdonnois Afterworless a non seulement remporté un franc succès, mais elle a en outre obtenu le concours de la Ville, via son dispositif de soutien à la branche, «Assiettes solidaires».

Réunis devant le restaurant de la Plage, le mouvement et une quarantaine de collègues restaurateurs ont préparé une paella géante qui a attiré pas moins de 800 clients. L’opération a donc pu compter sur le soutien des autorités municipales, qui s’étaient engagées à prendre en charge la moitié du prix de l’assiette. Ce ne sont ainsi que 10 francs que les clients ont dû débourser pour le plat, qu’ils ont pu venir chercher dès 11 h.

«L’ensemble de la recette a été reversé sur la cagnotte en ligne lancée par l’association sur la page de financement participatif heroslocaux.ch», souligne Hervé Renel, le patron du restaurant Le Ranch, qui est l’un des instigateurs de l’action de samedi. Un financement qui a presque atteint le but qu’il s’était fixé, soit réunir 100’000 francs d’ici au 2 avril, qui seront redistribués entre les membres d’Afterworkless.

