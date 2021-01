Covid-19 – Les restrictions aux frontières, une bonne idée ou pas? La France impose depuis ce dimanche un test PCR aux voyageurs. En Suisse, les présidents de parti veulent aussi serrer la vis. Utile? Les réponses de deux experts. Caroline Zuercher

En mars dernier, le passage des douanes (ici, celle de Ferney-Voltaire) a été fermé, sauf pour les travailleurs frontaliers. Pour éviter de revivre cela, les présidents des principaux partis du pays demandent d’imposer des tests et des quarantaines à une majorité d’arrivants. Magali Girardin

La pression monte sur ceux qui veulent traverser les frontières. Les présidents des partis gouvernementaux, des Verts et des Vert’libéraux ont écrit au Conseil fédéral pour lui demander des mesures plus strictes. Ils proposent d’exiger un test négatif pour un grand nombre de personnes qui entrent dans notre pays. Et une quarantaine d’au moins cinq jours, qui pourrait être plus légère s’il n’y a pas de soupçon d’infection.

Pour les travailleurs frontaliers ou les voyageurs d’affaires, des dépistages seraient réalisés dans les entreprises. Le président des Vert’libéraux, Jürg Grossen, imagine de le faire «par exemple tous les trois jours». Il évoque d’autres exceptions possibles pour les couples binationaux ou les voyageurs venant de régions où le virus circule peu. «Je pense toutefois qu’il serait mieux que la liste des pays soumis à ces règles soit longue. Le but est d’éviter une fermeture comme on l’a connue en mars. Nous devons tous faire un effort.»