Dioxine à Lausanne – Les résultats sont rassurants pour les jardins familiaux Seuls trois échantillons sur 26 dépassent les seuils d’investigation de l’analyse évaluant la pollution des sols, annonce vendredi la Municipalité.

Une série d’analyses visant à évaluer la pollution des sols de l’ensemble des jardins familiaux de Lausanne a été menée ces dernières semaines. (Photo d’illustration) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les résultats des différentes analyses des sols menées ces dernières semaines dans les jardins familiaux de Lausanne présentent des résultats rassurants. Pour ce qui concerne les dioxines et furanes, seuls trois échantillons sur les 26 dépassent de peu le seuil d’investigation et impliquent de limiter la consommation de cucurbitacées à 100 grammes par semaine.

C’est dans ce cadre, et comme annoncé par la Ville l’automne dernier, qu’une série d’analyses visant à évaluer la pollution des sols de l’ensemble des jardins familiaux de Lausanne a été menée ces dernières semaines.

Prudence avec les courges et courgettes

S’agissant des dioxines et furanes: sur la totalité des 26 échantillons prélevés dans les jardins familiaux, seuls trois (Montriond, Bois-Gentil et Champ-Thénoz) dépassent de peu le seuil d’investigation de 20 ng TEQ/kg, la concentration maximale rencontrée étant de 25 ng TEQ/kg et impliquent de limiter la consommation de cucurbitacées (courges et courgettes) à 100 grammes par semaine, explique la Ville dans son communiqué.

Du point de vue de tous les autres polluants tels que les métaux lourds ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les concentrations rencontrées restent toutes inférieures aux seuils d’investigation, assurent les autorités de la capitale vaudoise.

Recommandations

«Ces résultats rassurants permettent aux jardiniers des jardins familiaux de Lausanne de planter fruits et légumes sans restriction, à l’exception de la limitation de la consommation des cucurbitacées pour trois jardins», relèvent-elles.

Il s’agit toutefois de continuer à respecter les recommandations édictées par Unisanté, indépendamment des concentrations en dioxineset furanes, sur toutes les zones: ne pas manger de la terre (porter une attention particulière aux enfants en bas âge, en raison du réflexe main-bouche), se laver les mains après avoir manipulé de la terre et en rentrant d’une activité à l’extérieur, laver les fruits et les légumes provenant des jardins, recommande la Ville.

ATS

