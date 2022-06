La vie après le travail – Les retraités globalement satisfaits de leur situation financière L’assureur Swiss Life publie une étude jeudi sur les plus de 65 ans. Deux tiers d’entre eux ne voient pas leur situation se détériorer une fois arrivés à la retraite.

La plupart des retraités en Suisse parviennent à maintenir son niveau de vie après l’arrêt de leur activité professionnelle. (photo d’archive). KEYSTONE/ARNO BALZARINI

Plus de deux tiers des retraités ne voient pas leur situation financière se détériorer lorsque se termine la vie active et peuvent se permettre autant de choses qu’auparavant. Néanmoins, un cinquième des personnes de 65 ans et plus vivent dans un ménage qui a du mal à joindre les deux bouts, selon une étude publiée jeudi par l’assureur Swiss Life.

La moitié des contribuables à la retraite disposent, hormis leurs revenus provenant des rentes, d’actifs de plus de 300’000 francs, souvent liés à un bien immobilier. Et une part de 52% vit dans un ménage disposant de plus de 100’000 francs de liquidités.

En outre, environ un tiers des sondés ont les moyens de continuer à mettre de côté après l’âge de la retraite, quand les revenus et les dépenses s’équilibrent pour un peu moins de la moitié d’entre eux.

Difficultés financières

Un retraité sur cinq se dit toutefois confronté à des difficultés financières et vit dans un ménage forcé de puiser dans ses économies, selon l’étude. Chez les moins de 65 ans, cette part atteint 28%.

Lorsque des économies doivent être réalisées, elles se font dans les domaines des voyages, des sorties au restaurant et de l’habillement.

Avec la retraite, les personnes âgées de 65 à 74 ans ne dépensent que légèrement moins que les autres classes d’âge, toutefois la répartition de ces dépenses change «considérablement», relèvent les auteurs de l’étude.

Ainsi, les dépenses de santé, primes maladie incluses, augmentent en moyenne d’un quart à un tiers passé 65 ans tandis que celles pour des sorties au restaurant ou pour le transport diminuent.

ATS

