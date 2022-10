Terroir nord-vaudois – Les retraités quittent Grange-Neuve avec le secret de leur croûte Une page se tourne au-dessus de Baulmes: Michèle et Raymond Perriard vont éteindre leur fourneau au chalet d’alpage après plusieurs décennies. Frédéric Ravussin

À la fin du mois, Michèle et Raymond Perriard, tout comme leurs cuisiniers Lumi et Costel Barcan, quitteront le chalet d’alpage de Grange-Neuve. JEAN-PAUL GUINNARD

On a beau insister, Michèle et Raymond Perriard ne lâcheront pas le secret: ils emporteront dans leur retraite ce qui fait la légèreté – et la popularité – de leur croûte au fromage. Alors pour tenter de s’inspirer d’une recette héritée de leurs anciens patrons, le mieux est de monter à Grange-Neuve, au-dessus de Baulmes, pour y goûter une fois encore. Mais vite: à la fin du mois, le couple et ses fidèles collaborateurs éteindront définitivement leur fourneau à bois.