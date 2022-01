Bras de fer judiciaire – Les révoltés de la facture sociale perdent une bataille Treize Communes avaient fait recours contre le décompte à payer, qu’elles jugent disproportionné. Verdict: déboutées. Mais les juges en appellent à un changement de loi. Vincent Maendly

La cheffe du Département des institutions et du territoire Christelle Luisier «prend acte» du verdict de la CDAP, qui est favorable à l’État. ODILE MEYLAN

C’est en quelque sorte une mutinerie «à la vaudoise» – dans le respect de l’ordre établi, donc. Fin 2020, treize Communes ont déposé un recours contre leur participation à la facture sociale et leur décompte de péréquation, qu’elles trouvent trop élevés (lire encadré). Parmi elles, Pully, Rolle et plusieurs autres villages de La Côte, tels Mies, Founex ou Vaux-sur-Morges, notamment. Elles ont été déboutées il y a quelques jours par la Cour de droit administratif et public (CDAP). Pas de séisme donc, mais le regard du pouvoir judiciaire sur ce dossier brûlant vaut le détour.