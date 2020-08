Humour de fin d’année – Les revues vaudoises se moquent bien du Covid-19 Les spectacles de Blaise Bersinger et Jean-Luc Barbezat auront bien lieu et partageront la même «guest star»: le coronavirus. Face-à-face artistique en pleines répétitions. Thérèse Courvoisier

Ces deux-là évoluent dans des mondes parallèles. Pas facile donc de les rassembler autour d’un café pour faire le point sur leur mission commune: faire vivre leurs revues respectives alors que la fin de l’année 2020, du moins d’un point de vue culturel, ne s’écrit qu’au conditionnel. Blaise Bersinger et Jean-Luc Barbezat ont décidé de se moquer du Covid-19 et d’aller de l’avant avec la ferme intention de monter sur les planches pour faire rire le public, quelles que soient sa taille et sa disposition dans la salle. Entre deux répétitions au bord du lac, les deux comiques ont tombé le masque le temps d’un face-à-face artistique.

Vous avez tous deux décidé de maintenir votre revue 2020. Un choix difficile? Jean-Luc Barbezat (JLB): «Non! On n’a jamais douté. Bon, il faut avouer qu’au début on ne pensait pas que cette… merde allait durer aussi longtemps. À force de multiplier les planA, planB, planC, on s’est dit que c’était mieux d’en rester au planA.»

Blaise Bersinger (BB): «On s’est aussi toujours dit: «On va le faire, ça s’arrêtera pile au moment où nous, on va commencer»… Mais je me souviens que quand l’info est tombée comme quoi la Revue de Genève renonçait, je me suis dit: «Argh, non, ils sont tellement plus responsables que nous!» Et depuis l’annonce du déconfinement, on se dit qu’on a bien fait de maintenir. Chez nous, ce sont 40 personnes qui bossent sur le projet. Si on annule, elles seront toutes un peu dans la mouise.»

Se concentrer uniquement sur l’angle artistique, sur l’écriture, c’est difficile ou au contraire une échappatoire bienvenue? BB: «J’ai pris le parti de tout axer sur ce gros machin dont tout le monde parle. Donc je n’ai pas trouvé difficile de ne parler que de ça. On a tous vu 2020 par le prisme du Covid. Je pensais que ça allait me bloquer, que le spectacle ne durerait qu’une heure, mais finalement on doit faire des coupes!»

JLB: «De notre côté, ça a été plus instinctif, mais on a une écriture plurielle et pour dire la vérité on est encore en train de bosser dessus. On ne peut pas échapper au Covid. Parler des ballons de Château-d’Œx ou des Jeux de la jeunesse qui ont quand même eu lieu, c’est pas intéressant. Prendre le contre-pied et parler de tout sauf de ça nous a vaguement traversé l’esprit, mais non, toute cette année est liée au virus.»

Du coup la part d’improvisation est encore plus importante que dans les autres spectacles? BB: «Alors moi j’ai essayé de faire en sorte que ça périme pas. Si on fait des blagues sur les distances, on ne dit pas combien, comme ça si ça varie, on n’a pas à changer le texte! Et je me force à ne pas penser au fait que la situation pourrait vraiment s’aggraver d’ici à la première. Je dois être dans le déni. Cette pandémie m’a personnellement donné un millier d’idées, alors si on ne peut pas jouer, ça va vraiment me saouler! C’est pas comme si on peut garder ces vannes pour une autre date!»

JLB: «C’est exactement ça. Je prépare un autre spectacle avec Cuche pour le mois de mars. Mais comme il n’est pas lié à l’actualité, si on ne peut pas le faire dans de bonnes conditions, c’est pas grave, on reporte! On bosse et on sait que c’est pas dans le vide.»

Une tournée romande pour la Nouvelle Revue de Lausanne

Quand? Du 23 septembre au 31 décembre, avec une tournée qui reprendra au mois de février 2021.

Du 23 septembre au 31 décembre, avec une tournée qui reprendra au mois de février 2021. Où? Cette année, la troupe se met en mode itinérant avant de rejoindre «sa» salle des Terreaux à Lausanne (du 19nov. au 31déc.). Dates de la tournée: Casino Théâtre de Rolle (23sept.-3oct.), Casino du Locle (23-24oct.), Théâtre Pré-aux-Moines de Cossonay (29-31oct.), Bicubic de Romont (13-14nov.). En février, la suite de la tournée est prévue à Vevey, Coppet, Colombier, Vicques, Saint-Maurice, Genève, Grône et Jorat-Mézières. Les prix des billets varient forcément, mais coûteront 45 fr. à 55 fr. en catégorie 1 et seront digressifs à partir de là.

Avec qui? Florence Annoni, Blaise Bersinger, Frédéric Brodard, Aude Gilliéron, Laura Guerrero, Pascal Vincent et Nathanaël Rochat en mode stand-up.

Florence Annoni, Blaise Bersinger, Frédéric Brodard, Aude Gilliéron, Laura Guerrero, Pascal Vincent et Nathanaël Rochat en mode stand-up. Comment? La troupe devra s’adapter aux exigences des salles qui l’accueillent («On sait déjà qu’à Lausanne le foyer des Terreaux sera fermé, impossible donc de rencontrer le public après le spectacle») et se prépare à raccourcir un peu sa revue pour multiplier les représentations. «C’est le plan U: un machin d’une heure et quart qu’on jouerait parfois deux à trois fois par jour», explique Blaise Bersinger.

Le pitch? Le titre: «Confinage, une revue romande». Le spectacle suit cinq trentenaires qui se retrouvent confinés ensemble et les sketchs portent sur la réalité de chacun. «C'est une sorte de «Friends» de chez nous en période de Covid», résume un de ses auteurs, Blaise Bersinger.

www.confinage.ch

Le titre: «Confinage, une revue romande». Le spectacle suit cinq trentenaires qui se retrouvent confinés ensemble et les sketchs portent sur la réalité de chacun. «C’est une sorte de «Friends» de chez nous en période de Covid», résume un de ses auteurs, Blaise Bersinger. www.confinage.ch

Mais le spectacle ne peut pas être le même s’il est joué devant des petits groupes de quatre ou une salle pleine? JLB: «Non, c’est évident qu’il faudra peut-être aussi adapter l’écriture. On verra bien. Mais là je sors d’un festival de cirque à Crans-Montana et oui, c’était très chiant de prendre les noms de tout le monde, mais le fait de pouvoir proposer un spectacle et de pouvoir y assister, ça a fait naître énormément d’émotions positives!»

BB: «Je suis de nouveau dans le déni. Je refuse de penser ça! Enfin je sais que dans la salle où on va commencer, à Rolle, tout le monde sera masqué, mais dans ma tête ce n’est pas le cas! Après je ne sais pas si c’est dans la loi ou si chaque théâtre a sa propre politique, mais je sais qu’à un endroit on ne pourra pas faire rentrer ou sortir tous les gens d’un coup. On va donc devoir réfléchir à occuper ceux qui entrent en premier.»

Le Covid, c’est finalement un ami ou un ennemi pour les artistes que vous êtes? BB: «Je ne dois pas le dire trop fort, parce qu’il y a des gens qui en sont morts, mais (il chuchote) j’adore le Covid! Pour moi, ça a été du pain bénit. Je ne connais personne qui a été touché gravement et j’ai vraiment aimé le confinement parce que j’ai un appart, une copine, un balcon, un chat et j’ai bossé plus que jamais. Pour moi cette période était géniale et j’ai pu écrire dessus très facilement.»

JLB: «Moi j’ai pas mal angoissé au départ, mais plus parce que je suis producteur et donc entrepreneur. Puis j’ai décidé de profiter d’une pause que je n’aurais jamais prise dans ma vie et je suis resté chez moi aux Diablerets. Et de ce point de vue là, ça a été très positif. Mais je dois quand même faire passer un petit message aux autorités: ce n’est pas parce qu’on va jouer qu’on est sortis d’affaire. On a beaucoup soutenu ceux qui n’ont pas pu jouer, et c’est très bien, mais il faut aussi tenir compte de ceux qui ont décidé de faire «à moitié». La recherche de partenaires a été difficile cette année, les entreprises ont d’autres priorités et on les comprend (ndlr: Blaise Bersinger opine en disant que cela a été pareil pour lui).

La Revue vaudoise de Cuche et Barbezat sur sa lancée

Quand? Du 15octobre au 27décembre, 45 représentations essentiellement programmées du jeudi au dimanche (je20h30, ve-sa19h30, di15h, 17h, 19h selon les dates).

Du 15octobre au 27décembre, 45 représentations essentiellement programmées du jeudi au dimanche (je20h30, ve-sa19h30, di15h, 17h, 19h selon les dates). Où? Montreux, Casino Barrière. Prix des billets (placement libre) de 38fr. à 58fr. Possibilité de réserver ses places pour le spectacle et un repas au Fouquet’s.

Avec qui? On ne change pas une équipe qui gagne semble être l'adage montreusien. On prend donc les mêmes – Jean-Luc Barbezat, Benjamin Cuche, Marc Donnet-Monay, Les Peutch, Mirko Rochat, Nathalie Devantay – et on y ajoute Jenny Lorant pour sa voix et son expérience de comédies musicales.

On ne change pas une équipe qui gagne semble être l’adage montreusien. On prend donc les mêmes – Jean-Luc Barbezat, Benjamin Cuche, Marc Donnet-Monay, Les Peutch, Mirko Rochat, Nathalie Devantay – et on y ajoute Jenny Lorant pour sa voix et son expérience de comédies musicales. Comment? «Alors on verra bien! Ça sert à rien de nous prendre la tête déjà maintenant alors qu’on n’a aucune idée de quelle sera la situation en octobre, philosophe Jean-Luc Barbezat sous sa double casquette de comédien et de producteur. On sait que la salle a une capacité de 300 personnes. C’est tout. Est-ce qu’on devra ajouter quelques dates en début de semaine? Occuper les spectateurs dans les couloirs puisqu’ils ne pourront pas tous entrer en même temps? On n’en a aucune idée. Mais on fera avec!»

Le pitch? Les ingrédients traditionnels de la revue, soit une suite de sketchs entrecoupés de musique. «Et des tentatives de blagues sur d'autres sujets que le virus, mais qui seront nulles parce que c'est tout ce qui intéresse, se marre Barbezat. La question est de savoir combien de Peutch on retrouvera cette année dans leur petite loge…»

www.revuevaudoise.ch

Les ingrédients traditionnels de la revue, soit une suite de sketchs entrecoupés de musique. «Et des tentatives de blagues sur d’autres sujets que le virus, mais qui seront nulles parce que c’est tout ce qui intéresse, se marre Barbezat. La question est de savoir combien de Peutch on retrouvera cette année dans leur petite loge…» www.revuevaudoise.ch