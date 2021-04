Vous connaissiez déjà la Ligue des champions et son air enivrant. Il faudra désormais vous habituer à la Super Ligue européenne, nouvellement créée par douze clubs parmi les plus puissants du gotha continental. Dans la foulée du Real Madrid et de Liverpool, ces dissidents ont décidé de s’affranchir de l’UEFA pour organiser leur propre compétition, appelée à concurrencer la Coupe aux grandes oreilles. En installant une oligarchie destinée à faire sonner le tiroir-caisse encore plus fort.

Pour justifier leur action, les putschistes évoquent la nécessité de proposer davantage de matches de très haut niveau, ce que l’UEFA n’était plus en mesure de leur garantir. Dans la réalité, leur intérêt est bassement mercantile, dicté par la volonté d’engranger toujours plus de profit au mépris de la base, sifflée hors jeu. Propriétés le plus souvent de fonds d’investissement étrangers, ces clubs, constitués en cercle VIP réservé à une élite déconnectée de la réalité, n’ont plus rien de la mouvance populaire dont ils se revendiquent, hormis le développement de nouveaux marchés en Asie ou dans les pays du Golfe.

Sous prétexte d’offrir le meilleur, faut-il se priver définitivement de ce qui faisait naguère tout le charme de la Coupe des clubs champions originelle?

Sur fond de cupidité honteuse et d’arrogance monstrueuse, cette guerre des riches trouvera son épilogue devant les tribunaux. Mais elle a déjà fait une première victime: le football, dont les serviteurs - ses supporters historiques - n’ont plus leur place.

Aujourd’hui, la lassitude menace autant que la saturation. Voici longtemps déjà que les surprises ont disparu dans le football 2.0 instauré par l’UEFA. Sous prétexte d’offrir le meilleur, faut-il se priver définitivement de ce qui faisait naguère tout le charme de la Coupe des clubs champions originelle? Où le présumé petit avait encore une chance d’éliminer le supposé grand.

Parce que le bon peuple ne parvient plus à s’y identifier, le risque existe de le voir se détourner d’un pur produit de consommation qui ne (le) fait plus rêver.



