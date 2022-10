Fusion, saison 2 – Les riches villages de Terre-Sainte réfléchissent à se marier Après un échec en 2010, les huit communes les plus à l’ouest du canton semblent prêtes à étudier à nouveau une fusion. Raphaël Ebinger

Le collège de Terre-Sainte, avec son théâtre, est un symbole fédérateur pour la population des huit communes qui pourraient vouloir fusionner. Philippe Maeder/24 heures-Arch.

La fusion des huit communes les plus à l’ouest du canton est en passe d’obtenir une deuxième chance. Douze ans après l’échec de la première tentative, les syndics et leurs municipalités de Terre-Sainte sont proches de relancer la machine, comme l’a révélé «La Côte». Une séance a réuni les élus en début de semaine en présence de Monsieur fusion du Canton et du syndic de la nouvelle commune fusionnée de Blonay-Saint-Légier. L’objectif était de s’informer sur la démarche à suivre et sur le potentiel d’un tel rapprochement.