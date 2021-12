Classement du GRP de Genève – Les risques d’atteinte à l’environnement handicapent la Suisse La Suisse quitte le podium des bons élèves en matière de risques d’atteintes aux droits de l’homme, à la santé, à la sécurité et à l’environnement. Les pays nordiques trustent les premières places du classement de la société genevoise Global Risk Profile. Olivier Bot

Cette année, la Suisse sort du top 3 du classement des pays sur les risques d’atteinte aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement établi par la société genevoise Global Risk Profile. Désormais relayée à la 5e place du classement général, la Suisse s’efface du podium au profit des pays nordiques (Finlande, Suède, Islande). À l’instar de nombreux pays européens, sa moins bonne performance dans le domaine de l’environnement (classée 20e dans ce sous-indice) la fait descendre au palmarès. Du coup, les seuls pays nordiques occupent les trois premières places, la Finlande en tête, suivie dans l’ordre par la Suède, l’Islande et la Norvège. Dans le reste de l’Europe, l’Allemagne, la France et l’Italie ont des performances à peu près équivalentes, se classant respectivement 16e, 17e et 18e.