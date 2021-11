L’invité - Les risques et les limites du conservatisme suisse

Il fut un temps au cours duquel de vieux messieurs en complet gris, souvent des politiciens, étaient persuadés que la Suisse, forte de ses valeurs et de ses traditions, serait à tout jamais en avance dans tous les domaines, et en particulier dans le secteur économique.

Cette confiance en nos capacités était déjà transmise dès les débuts de la scolarité par des enseignants bienveillants, s’appuyant sur des ouvrages d’histoire et de géographie richement illustrés, évoquant les batailles gagnées par le passé et les performances de nos ingénieurs et constructeurs.

Avec fierté, il était fait référence au plus long tunnel du monde, aux locomotives les plus puissantes, aux barrages les plus hauts, aux banques, à la propreté du pays et aux nombreux touristes venus admirer les beautés de notre patrie.

«Pour maintenir nos avantages, il faut aussi avoir des partenaires.»

Cette façon de motiver et de donner confiance en nos institutions a certainement encouragé beaucoup d’habitants de ce pays à regarder nos voisins avec condescendance. Ce sentiment de sécurité et la certitude d’un privilège divin sont encore marqués chez de nombreuses personnes qui ne sont pas encore rendu compte que pour maintenir nos avantages, il faut aussi avoir des partenaires.

Au cours des dernières semaines, un nombre important d’événements nous ont touchés. Il y a tout d’abord eu la déclaration de la rupture des négociations sur l’accord-cadre avec l’UE. Cette situation provoque et confirme les soucis de nos milieux économiques tournés vers l’exportation, tout comme ceux de la recherche universitaire et scientifique. La Suisse ne sera plus traitée comme un pays associé pour la recherche et l’innovation dans le cadre du programme scientifique Horizon Europe.

L’échange d’étudiants, la formation, l’équivalence boursière, l’agriculture, l’approvisionnement en électricité, le secteur de la santé et aussi l’industrie suisse des technologies médicales, qui perd son libre accès au marché intérieur de l’UE, sont autant de secteurs concernés. Tous ces domaines, et les emplois qui vont avec, pourraient également être durablement touchés si les négociations devaient être trop longtemps suspendues.

Une voie à risque

Certes, les responsables d’associations professionnelles, généralement aussi engagés en politique, se persuaderont que l’augmentation de la productivité de nos entreprises pourra une fois encore compenser notre Alleingang. Cette manière de procéder, propre aux corporations du Moyen Âge, les a amenées à disparaître, à force de privilégier leurs acquis au détriment de leur remise en question, en refusant l’admission d’artisans désireux d’apporter de nouvelles idées.

Il faut juste espérer, au moment où les jours baissent, que la lumière reviendra pour éclairer les milieux conservateurs, et que ces rappels leur feront comprendre qu’il peut être dangereux de rester dans ses certitudes.

Lucien Rentznik Afficher plus Ancien chef du service de la formation Bobst

