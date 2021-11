Vive le froid – Les rissoles de nos cousins Maintenant que le froid nous guette, puisons une recette chez nos amis québécois. David Moginier

Les rissoles peuvent être congelées. DR

J’ai une vieille affection pour le Québec, pays chaleureux où il peut faire très froid… J’y feuillette donc, à distance, le magazine «Ricardo» pour y dénicher d’autres recettes. C’est souvent un peu surprenant dans les goûts ou les calories. Mais là, j’y ai pêché ces rissoles à la viande joliment épicées, que j’ai agrémentées.

Ingrédients 750 g de pâte brisée, 250 g de porc haché maigre, 250 g de veau haché, 2 cs d’huile, 125 g d’oignons hachés finement, ½ cc de cannelle moulue, 1 pointe de couteau de girofle moulue, ½ cc de muscade moulue, ½ cc de sarriette moulue, une pointe de piments en poudre, 1 cs de chapelure, 1 œuf, 2 cs d’eau.

Dans une poêle, faites dorer les viandes dans l’huile. Salez et poivrez. Ajoutez les oignons et les assaisonnements. Baissez le feu et poursuivez la cuisson cinq minutes. Ajoutez la chapelure, retirez du feu et laissez tiédir.

Préchauffez le four à 180 °C.

Divisez la pâte brisée en deux. Abaissez la première moitié de pâte sur un plan de travail enfariné. Découpez-y des cercles de pâte de 13 cm à l’aide d’un guide (bol, etc.); faites de même avec la deuxième moitié de la pâte, de façon à obtenir seize cercles. Congelez le reste de la pâte, s’il y a lieu.

À l’aide d’un pinceau, badigeonnez le pourtour des cercles de pâte du mélange d’eau et d’œuf battu. Placez 2 cuillères à soupe de farce au centre de chacun et refermez-les sur eux-mêmes. Pincez le pourtour pour bien sceller les deux et froncez les bords. Badigeonnez le dessus de chaque pâté du mélange d’œuf battu.

Déposez sur une plaque de cuisson et faites cuire au four environ trente minutes.

David Moginier couvre l'actualité gastronomique et des vins. Il est également coresponsable de la rubrique des portraits et est secrétaire général de la rédaction. Plus d'infos @grizzlymog

