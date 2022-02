Canton de Vaud – Les robots éducatifs seront assemblés par des apprentis Les électroniciens de l’École des métiers de Lausanne (ETML) se chargeront de la maintenance et l’assemblage des robots éducatifs Thymio.

Les jeunes en formation de l’ETML apprendront à répondre aux exigences d’un processus industriel (photo d’illustration). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Dans le cadre du déploiement de l’éducation numérique, le canton de Vaud a signé lundi un partenariat avec Mobsya, l’association à but non lucratif qui produit Thymio. Il prévoit de confier l’assemblage et la maintenance de ces robots éducatifs aux apprentis électroniciens de l’École technique – École des métiers de Lausanne (ETML).

Né en 2008, d’une collaboration entre l’École polytechnique fédérale et l’École cantonale d’art de Lausanne, le robot Thymio est produit depuis 2011 à l’étranger par Mobsya. Cette association vaudoise à but non lucratif adhère à des principes «open source» et vise à établir la norme en matière de robots mobiles éducatifs de pointe, a communiqué le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) lundi.

Devant le besoin accru de ces robots pour l’école et afin de valoriser la formation professionnelle, le DFJC et Mobysa ont conclu un accord: les Thymio destinés aux élèves vaudois seront assemblés, mais aussi réparés et entretenus par des apprentis électroniciens de l’ETML.

Labellisé

Les avantages de cet accord sont multiples. Les jeunes en formation de l’ETML apprendront à répondre aux exigences d’un processus industriel. Il s’agit également d’un premier pas concret et inédit pour favoriser une culture de la réparabilité et intégrer les questions d’impact environnemental du numérique, d’économie circulaire et de collaboration interdisciplinaire.

Un label «Thymio@ETML» a été créé et sera apposé sur les modèles assemblés à l’ETML. Il traduira dans les classes de l’école obligatoire, la valeur de la formation duale locale, avec un exemple concret de l’importance du métier d’électronicien.

500 exemplaires par an

Après deux années scolaires pilotes en 2021-2022 et 2022-2023, l’objectif visé est la production de quelque 500 exemplaires du robot par an, exclusivement destinés aux élèves de l’école obligatoire. Les apprentis de l’ETML assureront aussi un service après-vente pour les enseignants en leur fournissant des conseils pour des réparations simples.

Les robots Thymio sont précieux pour initier les élèves, dès les premières années, à la science informatique, à la robotique, aux fonctionnements des machines, des ordinateurs et à la compréhension des bases de la programmation, souligne le DFJC.

Le Département de la conseillère d’État Cesla Amarelle rappelle encore que l’éducation numérique vaudoise entre en phase de généralisation. Son déploiement s’accélère avec, pour objectif, de couvrir l’ensemble de la scolarité obligatoire d’ici l’année scolaire 2025-2026

ATS

