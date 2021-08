À deux c’est pas toujours mieux – Les rockers chantent en duo et ça ne s’arrange pas Le chanteur de Primal Scream et la Française Jehnny Beth rallument la tradition des rengaines de couple avec leur album «Utopian Ashes». Boris Senff

Jehnny Beth et Bobby Gillespie s’inscrivent dans la tradition des couples de chanteurs qui déclament l’amour et ses déboires sur l’album «Utopian Ashes». SAM CHRISTMAS

Il a fait les beaux jours des variétés télévisuelles scintillant de sentimentalisme… Le duo homme femme ne fait plus autant rêver qu’au siècle dernier. Tony Benett, vétéran du genre, et Lady Gaga en avaient ravivé la flamme avec l’album «Cheek to Cheek» en 2014, suivi par un passage au Montreux Jazz Festival l’année suivante, mais cette occurrence représente plutôt l’exception qui confirme la règle: le duo, entendu comme la mise en scène d’un dialogue ou d’un entrelacement de voix masculine et féminine, a méchamment perdu de sa cote pendant les dernières décennies. La mèche est pourtant rallumée et l’étincelle ne vient ni du jazz, ni de la pop fleur bleue, mais du rock, ce vieux reptile engourdi toujours prêt à faire les yeux doux.