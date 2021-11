Produits de boulangerie – Les rois de la flûte soignent une clientèle fidèle Les Délices de Tantine, à Saint-Maurice, confectionne artisanalement flûtes, bricelets, biscuits et caramels pour le commerce de détail. Romain Michaud

Julien Huber présente une partie des produits de l’entreprise dans le laboratoire de fabrication à Saint-Maurice. Chantal Dervey

«On ne peut pas acheter le bonheur, cependant on peut acheter des flûtes au fromage, et c’est presque pareil!» annoncent Julien et Yann Huber sur leur site web.

En poussant les portes du laboratoire de l’entreprise Les Délices de Tantine à Saint-Maurice, difficile de faire mentir le slogan de ces deux frères, tant l’odeur des petites flûtes au vacherin, préparées ce jour-là, fait saliver les papilles.

À l’intérieur, une dizaine de personnes s’activent pour confectionner, cuire et emballer – à la main – flûtes, bricelets, caramels ou encore biscuits en tout genre.