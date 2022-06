Interview de Chuck Leavell – «Les Rolling Stones m’ont demandé de jouer comme un pianiste de bordel» Depuis quarante ans et 1200 concerts, Chuck Leavell tient le piano du groupe anglais. Avant leur concert en Suisse, il lève un coin de voile. Francois Barras

Chuck Leavell au piano derrière Mick Jagger, au gré des 1200 concerts que l’ex-Allman Brothers a assuré avec les Rolling Stones. GETTY IMAGES VIA AFP

Chuck Leavell est un bon type. Comment appeler autrement un musicien qui accepte de rester dans l’ombre du «plus grand groupe de rock du monde» tout en assurant sa cohésion musicale pendant quarante ans? Depuis qu’il a rejoint les Rolling Stones en 1982, le natif de l’Alabama (et ex-Allman Brothers) a tenu le piano sur 1200 concerts et tous les albums studio à l’exception de «Steel Wheels»! Il sera à son poste de directeur musical vendredi 17 juin, au Stade de Suisse, pour fêter les 60 ans du groupe londonien. Coup de zoom avec «ce que l’on peut évoquer» selon le management (Keith, la tournée en cours, l’anniversaire) et ce qui est tabou (Mick, les «secrets et infos personnelles», les plans futurs).