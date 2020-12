Pour remplacer l’avion – Les Romands aussi rêvent de reprendre le train de nuit Une association ébauche des destinations possibles au départ de Genève et de Lausanne. Le Conseil fédéral fait la sourde oreille aux requêtes latines. Marc Moulin

[Staged Picture, Gestellte Szene] Passengers in a couchette compartment of an OEBB Nightjet night train travelling from Zurich, Switzerland, to Hamburg, Germany, pictured on November 19, 2018. (KEYSTONE/Christian Beutler) KEYSTONE

La Suisse francophone veut elle aussi renouer avec les trains de nuit, taillés en pièces au début du millénaire. En pleine vague verte, les solutions de rechange aux transports polluants comme l’avion suscitent l’intérêt et renaissent outre-Sarine. Les Romands, eux, sont dans la salle d’attente. L’association actif-trafiC vient d’émettre une série de propositions pour que l’arc lémanique s’inscrive dans le redéploiement en cours.

Pionniers européens d’une relance des trains couchettes, les chemins de fer autrichiens collaborent avec les CFF. Des trains de nuit relient de nouveau la Suisse alémanique à Hambourg, Berlin, Vienne, Graz, Prague, Budapest et Zagreb. L’ancienne régie fédérale a annoncé mi-septembre son projet de lancer d’autres lignes, à commencer par un Zurich-Bâle-Amsterdam en 2022. Zurich est au cœur de cette toile nocturne. Partenariat autrichien oblige, les trajectoires s’orientent surtout vers le nord et l’est, boudant largement la Romandie.

Engouement palpable

On envisage bien de desservir Rome (mais via Berne et Brigue) ainsi que Barcelone (via Lausanne et Genève), mais ces nouveautés ne sont envisagées que vers 2024 et restent incertaines, des clarifications s’imposant avec les acteurs ferroviaires des pays concernés. Des éclaircissements toujours attendus, indiquent les CFF, alors qu’un accord international est en passe d’être signé ce mardi. Voilà les Romands, pour l’heure, laissés à quai.

Or leur engouement est palpable selon actif-trafiC, qui a réuni en 2015 11’114 signatures pour le retour des trains de nuit. «Les Genevois faisaient la queue à notre stand pour signer la pétition, du jamais vu, et cette campagne a motivé un nombre inédit de donateurs», relate Andrea von Maltitz, cosecrétaire romande. Pour étayer sa revendication, l’organisation a publié jeudi des propositions au départ des deux grandes villes lémaniques.

Des voyages en rêve

Barcelone, qui figure déjà dans la liste des CFF, s’ajoute à Rome (mais au départ de Genève et de Lausanne) dans ce catalogue qui liste de nombreuses autres gares, surtout françaises, mais aussi belges ou espagnoles. Au fil du document, on rêve de dormir entre Genève et Toulouse tout en poursuivant à l’aube vers Bordeaux ou San Sebastián. Ou de foncer à l’horizontale vers Lille, puis Bruxelles, en frôlant Paris en plein sommeil. Ou de rallier la Bretagne dans les bras de Morphée via Lyon et Nantes. Ou d’être bercé par le roulis ferroviaire en rejoignant une gondole vénitienne. Ou de rejoindre nuitamment la Côte d’Azur sans griller de kérosène.

L’association coopère avec un collectif de l’Hexagone qui tente d’y ressusciter des trains de nuit agonisants. Seules subsistent deux liaisons (de Paris à Toulouse et Briançon), mais le président Macron a annoncé en août un redéploiement. En Suisse, la loi C 2 , attaquée par référendum, prévoit un financement de cette activité. «Nous avons regardé ce qui existait jadis et avons étudié ce qui restait intéressant, du point de vue touristique comme économique», explique Andrea von Maltitz.

Le répertoire souligne les avantages des liaisons proposées, leurs atouts écologiques, mais aussi l’intérêt pour le voyageur de débarquer à destination au petit matin, s’épargnant une nuit d’hôtel. L’association soupèse aussi les écueils, à l’image des larcins autrefois fréquents dans les voitures-couchettes en Italie, ou encore l’état des voies et la disponibilité du matériel roulant adéquat.

«L’État doit s’engager»

«C’est bien de venir avec des propositions concrètes», salue Isabelle Pasquier. En septembre, la conseillère nationale a réagi aux projets des CFF avec une motion exigeant que Genève dispose aussi de liaisons nocturnes. Pour l’écologiste genevoise, une solution de rechange à l’avion ne saurait ignorer le canton abritant le deuxième tarmac du pays. La parlementaire a reçu l’appui de 19 collègues romands de tous bords.

Le 18 novembre, la requête a reçu un préavis négatif du Conseil fédéral, même s’il dit souhaiter que, «dans la mesure du possible, toutes les régions du pays soient desservies par de nouvelles lignes nocturnes». «L’État doit s’engager, riposte Isabelle Pasquier. On comprend qu’il soit plus compliqué de développer ce service avec des pays qui ne sont pas dans la même démarche que l’Autriche, mais les CFF semblent ne pas avoir la Suisse romande dans leur viseur, ce qui est inexcusable.»

Ce mardi, la Suisse signera un accord avec ses voisins allemand, autrichien et français sur la relance d’un réseau de liaisons européennes diurnes et nocturnes. Ébauché dans le cadre de la présidence allemande de l’Union européenne, le projet TEE 2.0 vise à lancer des lignes reliant des villes, grandes ou moyennes, d’au moins trois pays. Pour ce qui en a filtré jusqu’ici, le plan comporte un seul tracé passant par la Suisse, d’Amsterdam à Rome via Bâle et l’axe du Gothard, court-circuitant les cités romandes.