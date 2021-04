«Röstigraben» révélé – Les Romands dépensent plus pour l’assurance invalidité Une étude d’Avenir Suisse passe au crible les coûts de l’AI et les pratiques des cantons, qui varient beaucoup d’une région à l’autre. Explications. Caroline Zuercher DÉVELOPPEMENT SUIT

En Suisse, 438 ’ 000 personnes percevaient des prestations d e l ’AI sous la forme de mesures de réadaptation, de rentes d’invalidité ou d’allocations pour impotent en 2019. Getty Images

En matière d’assurance invalidité (AI), les Suisses ne sont pas tous logés à la même enseigne. Dans une étude publiée ce mardi, Avenir Suisse dénonce une forme de Röstigraben. Le think tank d’obédience libérale a calculé les coûts qui incombent aux offices AI (rentes et mesures de réadaptation), jusqu’à la retraite des bénéficiaires.

Le résultat a été pondéré par le nombre d’habitants âgés de 20 à 59 ans, en Suisse et dans chaque canton. En moyenne nationale, on obtient 414 francs. Or, les cantons romands sont tous au-dessus. Ce montant est notamment de 574 francs pour Vaud et 503 francs pour Genève.