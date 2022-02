Événement – Les romands ont brillé lors des Swiss Dance Days à Bâle Bâle a accueilli les Swiss Dance Days pendant quatre jours. Près de 3500 personnes ont pu assister à plus d’une vingtaine de représentations.

"Happy Hype" de la Compagnie des Marmots de Genève & Le collectif Ouinch Ouinch a retenu l'attention du jury lors des Swiss Dance Days à Bâle ce week-end. Swiss Dance Days

Bâle a accueilli les Swiss Dance Days dans huit salles pendant quatre jours. Près de 3500 personnes ont pu assister à plus d’une vingtaine de représentations. La sélection romande a particulièrement brillé.

Des dizaines de danseurs et compagnies suisses ont enchaîné les pas sur les scènes de la Kaserne, du Theater Basel, du junges theater basel, du Neues Theater, du Vorstadttheater, du Roxy, du Theater Tempus Fugit et du Humbug, écrivent les organisateurs dans un communiqué dimanche. Plus de 150 programmatrices et programmateurs internationaux et nationaux ont également fait le déplacement à Bâle du 2 au 6 février.

Le jury a sélectionné douze productions de danse suisses parmi 146 pièces créées depuis 2019. Parmi elles, la majorité des propositions retenues sont romandes comme «Les promesse de l’incertitude», de la Compagnie (Cie) Moost, basée à Yverdon, avec Marc Oosterhoff ou «L’albâtre» de la Cie Racine avec Clara Delorme, une co-production du Théâtre Sévelin à Lausanne.

Le jury a aussi été sensible à quatre productions genevoises: celle de la Cie des Marmots de Genève & Le collectif Ouinch Ouinch pour «Happy Hype»; «Faune» de Neopost Foofwa/Fooofwa d’Immobilité; «Sorry, do the tour. Again!" de *Melk Prod. et Marco Berrettini; et enfin le «Grand Ecart» de la Cie KardiaK avec Romane Peytavin.

L’Américaine danse pour des chorégraphes romands

Elle est Américaine, mais elle danse pour des chorégraphes romands, Ruth Childs avec «fantasia» a encore marqué le jury.

Les Swiss Dance Days ont vu le jour en 1996. Ils se sont donné pour mission la création d’une plate-forme de promotion de la scène chorégraphique suisse.

La manifestation réunit les professionnels de la danse, le public et les programmateurs nationaux et internationaux et permet à de nombreuses compagnies de conclure des tournées à l’étranger. Co-organisée depuis 2006 par Reso – Réseau Danse Suisse, elle se déroule tous les deux ans dans une autre ville suisse comme à Lausanne en 2019.

