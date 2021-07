Succession de Petra Gössi – Les Romands passent un tour pour la présidence du PLR Bien que le parti soit plus fort de ce côté-ci de la Sarine, les candidats francophones ne se bousculent pas au portillon. Une stratégie assumée. Florent Quiquerez

Petra Gössi quittera la présidence du PLR avant la fin de l’année. keystone-sda.ch

La présidence du PLR ne fait-elle pas rêver les Romands? Depuis l’annonce de la démission de Petra Gössi, les rares papables se limitent à la Suisse alémanique. Or, c’est bien de ce côté-ci de la Sarine que le parti enregistre ses meilleurs scores. Malgré les déconfitures genevoise et vaudoise, le PLR a décroché un siège de sénatrice à Fribourg, progressé en Valais, et même ravi la majorité au gouvernement neuchâtelois.

Les Romands pourraient d’autant plus revendiquer le poste qu’il n’y a jamais eu de président francophone depuis la fusion des libéraux et des radicaux en 2009. Au Tessinois Fulvio Pelli ont succédé les deux Alémaniques Philipp Müller et Petra Gössi.