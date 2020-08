Festival international du film – Les Romands prennent d’assaut un Locarno repensé Les Léopards de demain se déroulent aussi en physique. On a visionné plusieurs candidats prometteurs. Pascal Gavillet

Pas de projections sur la Piazza cette année, mais quelques sections ont été maintenues. KEYSTONE

Locarno sans la Piazza, ce n’est pas tout à fait la même chose. De l’annulation du festival 2020 dans sa version traditionnelle en a émergé un autre, redimensionné, plus petit, plus local et moins international, dans lequel ne subsistent que deux ou trois sections parmi la dizaine qui d’ordinaire le constitue.

Au sein de ces sections, on retrouve les Pardi di domani, ou Léopards de demain, programmes de courts métrages qui depuis des années forment un vivier et un révélateur de jeunes cinéastes, de Suisse ou du monde entier. Au départ, il était question que ces Léopards de demain, à l’instar de quelques autres programmes, dont Open Doors, se déroulent entièrement en ligne. Mais suite à l’assouplissement des directives du Conseil fédéral, il a été décidé que la section pourrait aussi avoir lieu physiquement, en présence des jeunes cinéastes sélectionnés.

Pour qui connaît Locarno, les Pardi di domani dénotent généralement une effervescence, un bouillonnement tout à fait palpable durant le festival. On suppose que les mesures de distanciation et l’absence des professionnels de la branche ont infléchi cette tendance. En revanche, question vivier, la section conserve son acuité. On a pu s’en apercevoir en visionnant notamment les travaux des différents Romands en lice pour un Léopard.

Une vie après les JO

Parmi eux, le Genevois Alexandre Haldemann et son parcours si atypique, puisqu’il est passé des championnats internationaux de natation, JO inclus, à des études de cinéma à la HEAD. Avec «Um tordo betendo as asas conta o vento», son film de deuxième année de bachelor, il frise même le cinéma expérimental. Détourage poétique ou portrait en creux de deux paysans portugais, ce saisissant essai en voix off a été conçu sous l’impulsion de Basil Da Cunha, cinéaste qu’on connaît bien, ne serait-ce que pour avoir admiré «O fim do mundo», ici même à Locarno, il y a un an.

« De mon côté, j’ai toujours été attiré par l’expérimental. Il y a tout un renouvellement dans ce genre» Alexandre Haldemann, cinéaste

«C’était dans le cadre d’un atelier qu’il menait, précise Alexandre Haldemann, joint par téléphone alors qu’il se familiarise avec Locarno en se baladant dans et autour de la ville. Basil nous a fixé des contraintes. Par exemple en nous faisant travailler avec des acteurs non professionnels. De mon côté, j’ai toujours été attiré par l’expérimental. Il y a tout un renouvellement dans ce genre. Depuis longtemps, j’adore Stan Brakhage, mais aussi Philippe Grandrieux, ainsi que l’expérimental japonais.»

Des références inattendues pour un jeune cinéaste qui semble avoir trouvé sa voie. Désormais, la natation paraît derrière lui. «Après les JO de Rio, en 2016, il fallait que je passe à autre chose. S’entraîner quotidiennement durant quinze ans, c’était devenu pesant. Aujourd’hui, je n’essaie pas non plus de voir trop loin. J’ai un peu plus confiance en moi, et je pense continuer à faire des films.»

Documentaire et animation

À Locarno, son film a eu droit à sa première projection publique, hier. Dans l’attente, le jeune homme est allé voir les films des autres. En particulier celui de Justine de Gasquet, qui est dans sa volée à la HEAD et qui l’a beaucoup impressionné. «The De Facto Martyr Suite» évoque le destin d’Ibn Kenyatta, artiste emprisonné depuis 1974, accusé du meurtre d’un policier, ce qu’il a toujours nié. Composé d’images d’archives, le film montre surtout qu’on peut tenir un documentaire et raconter un destin sur une durée de quinze minutes.

Autre genre représenté par les Romands, l’animation, avec «Ecorce», des Fribourgeois Samuel Patthey et Silvain Monney. Sis dans une maison de retraite dont les pensionnaires naissent littéralement sous nos yeux, le film livre une synthèse de l’existence intelligente et parfois troublante. En voilà deux qu’il s’agira de suivre.

Dans un registre encore différent, «Espiritios e rochas» d’Aylin Gökmen, qui nous vient du Valais, tente l’approche poétique dans le cadre d’une île volcanique des Açores. Résultat d’une beauté douce et vénéneuse. Autre Valaisan, Tristan Aymon bouscule les règles du teen movie dans «Trou noir», portrait de groupe – formidable direction d’acteurs - entre Larry Clark et Harmony Korine, qui possède d’ailleurs l’essence d’un long métrage. Là encore, on attend la suite.

«Je trouve que c’est bien d’avoir maintenu physiquement la section» Tizian Buchi, l’un des responsables des Pardi di domani

«Parmi les thématiques récurrentes cette année dans la section, il y a l’amitié et la jeunesse, confesse Tizian Buchi, l’un des responsables des Pardi di domani, en citant justement «Trou noir». Je trouve que c’est bien d’avoir maintenu physiquement la section. Ce qu’il y a de nouveau, c’est que nous allons ensuite faire une tournée avec les films.» A suivre, donc.

Enfin, parmi les projets suisses qui concourent dans la section «The films after tomorrow» (projets stoppés par le Covid-19, qui ont besoin d’être relancés), les Romands sont là aussi en force. On dénombre deux projets lausannois, soit «Far West» de Pierre-François Sauter et «Zahori» de Mari Alessandrini, qui de plus a étudié à la HEAD. «Lux» sera cosigné par un Biennois, Raphaël Dubach, et un Genevois, Mateo Ybarra. «Azor» sera lui aussi réalisé par un Genevois, Andreas Fontana, et produit par la société genevoise Alina Film. Quant à «Olga» d’Elie Grappe, qui vit à Vevey, son tournage doit incessamment démarrer. Produit par Jean-Marc Fröhle pour Point Prod (Genève), le film se centre sur le monde du sport. Comme les autres, son projet est soumis au regard d’un jury d’experts.

En attendant, on reverra les Romands en clôture du festival via notamment le court métrage de Germinal Roaux «Revoir le printemps – Journal d’un confinement», qui a été choisi par Lili Hinstin pour être projeté le 15 août.