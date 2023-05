Nouvelle grille télé estivale – Les Romands seront les stars de la RTS cet été Mettre le public à l’écran, la tendance se précise avec de nouvelles émissions. Le point avec Philippa de Roten, cheffe du divertissement. Caroline Rieder

Philippa de Roten, responsable du Département société, culture et divertissement à la RTS, affiche sa volonté de mettre davantage les Romands à l’écran. DR

Cuisiner avec la youtubeuse Roxane, partager une recette de son pays d’origine avec d’autres expatriés qui habitent en Suisse, s’essayer à la vie au plus près de la nature dans le Yukon, tenter de surprendre avec une histoire abracadabrante, mais peut-être bien réelle: dès la semaine prochaine, la RTS met à l’écran M. et Mme Tout-le-monde sur sa première chaîne, dans de nouveaux programmes sous l’égide de «La belle saison». À côté des séries de fiction et documentaires, cette grille estivale reflète une volonté de mettre en avant les Romands.