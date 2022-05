Challenge League – Les Roth, gardiens de père en fils Benjamin Roth a fêté ses premières minutes avec Xamax. Comme Sébastien, il joue au poste de gardien. Et comme son papa, il a débuté contre Wil. Récit d’une filiation. Nicolas Jacquier

Benjamin et Sébastien Roth samedi à la Maladière. Tel père, tel fils… DR

Dans la famille Roth, on connaissait déjà Sébastien, le père, ancien gardien de notamment Servette, Lorient, Yverdon, Chênois, Schaffhouse et Le Mont. Durant sa carrière qu’il avait achevée en 2013 entre les poteaux d’Etoile Carouge, il a disputé près de 200 matches dans l’élite. Relayant Fabrice Borer suite à la blessure de celui-ci, il avait aussi participé à l’Euro 2004 au Portugal en tant que troisième gardien de la Suisse derrière Jörg Stiel et Pascal Zuberbühler.