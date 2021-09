Promotion du vin – Les rouges vaudois veulent séduire la Suisse alémanique Les Lauriers de platine rouge à Soleure récompensent Bernard Gauthey. L’Escargot Rouge, lui, vise les supermarchés outre-Sarine. David Moginier

Une petite cinquantaine de producteurs se sont lancés dans l’opération, comme ici Fabrice Ducret, de Chardonne, qui a opté pour une cuvée Sélection. OVV

Non, le canton de Vaud n’est pas qu’une terre à chasselas, comme certains le croient en dehors de nos frontières. Et même dans le canton, le rouge le plus vendu est… la Dôle des Monts valaisanne.

Depuis le 1er septembre, l’Escargot Rouge est sorti des caves d’une petite cinquantaine de producteurs, sous une étiquette et une bouteille uniforme, pour séduire une clientèle plutôt jeune qui achète ses vins en supermarché.

Le projet franchit donc une étape décisive, celle du marché, après dix-huit mois d’études et d’essais, de sondages chez les producteurs, les distributeurs et les consommateurs. L’Escargot Rouge est une marque parasol sous laquelle chaque cave peut s’abriter, pour autant qu’elle satisfasse à ses exigences.