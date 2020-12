Voyage – Les routes de tous les superlatifs Les routes qui battent tous les records se trouvent sur tous les continents : la plus haute en Inde, la plus raide en Nouvelle-Zélande, la plus courte en Écosse, la plus large au Brésil, le plus long tronçon rectiligne en Arabie saoudite. Artur K. Vogel, Travelcontent

La route Panamericana est la plus longue route, reliant l’Alaska à la Terre de Feu sur 48 000 km. DR

La plus longue

La Panamericana est un réseau d’autoroutes qui s’étend sur tout le continent nord et sud-américain, de l’Alaska à la Terre de Feu, soit 48 000 km. Seul un tronçon de 90 km entre le Panama et le nord-ouest de la Colombie, qui doit passer par l’isthme de Darién couvert d’une forêt vierge d’une grande biodiversité, n’a pas été construit.

La plus courte

Cette rue ne mesure que 2,06 mètres de long. DR

Même une Smart fortwo avec ses 2,7 mètres de long dépasserait la rue la plus courte du monde: la place Ebenezer, dans la ville portuaire écossaise de Wick, ne mesure que 2,06 mètres de long et constitue donc, selon le Livre Guinness des records, la rue la plus courte du monde. La question de savoir si Ebenezer Place est réellement une rue est contestée par la petite ville anglaise de Bacup, dans le Lancashire qui détenait le record jusqu’en 2006, avec sa rue Elgin longue de cinq mètres.

La plus abrupte

La rue Baldwin. DR

Non, la rue résidentielle la plus escarpée du monde n’est pas Filbert Street à San Francisco. On la voit lors d’une poursuite dans le film culte « Bullitt » de 1968 avec Steve McQueen. Mais son inclinaison de 31,5 degrés n’est pas suffisante pour le record qui est détenu par la rue Baldwin, près de Dunedin en Nouvelle-Zélande, avec une pente à 35 degrés.

La plus sinueuse

Cette route compte dix virages étroits sur une distance de 145 mètres seulement. DR

La rue Lombard, parallèle à la rue Filbert à San Francisco, est moins raide. Néanmoins, c’est une attraction touristique, sur le court tronçon à Russian Hill : là, la route compte dix virages étroits sur une distance de 145 mètres seulement. Aujourd’hui, ce tronçon est l’un des lieux les plus photographiés de la ville et, au grand dam des résidents, fait office de parcours de slalom pour certains touristes.

La plus longue ligne droite

L’autoroute numéro 10 traverse le désert. DR

Le plus long itinéraire absolument rectiligne du monde passe par l’Arabie saoudite. Sur 263 kilomètres entre la ville de Haradh à l’intérieur du pays, l’autoroute numéro 10 mène à Al Batha, près de laquelle se trouve la frontière avec les Émirats arabes unis. À gauche comme à droite de la route, c’est le désert.

La plus aérienne

Le pont de Beipanjiang. DR

La route sur le pont le plus élevé mène au-dessus de la vallée de Beipanjiang en Chine. À 565 mètres au-dessus du sol, le pont de Beipanjiang est suspendu à des câbles. Il s’agit d’un pont à haubans d’une longueur de 1341 mètres. Il a été ouvert à la circulation en décembre 2016.

La plus haute

La route la plus haute du monde passe par le col de Kardong La, au nord-ouest de l’Inde. Le point le plus élevé se trouve dans les montagnes du Cachemire, à 5359 mètres d’altitude. La route du col a été construite par l’armée indienne qui en a encore le contrôle aujourd’hui, mais les véhicules privés peuvent circuler s’ils réclament un laissez-passer.

La plus basse

Au cours des dernières décennies, la surface de la mer Morte est passée d’environ 390 à près de 420 mètres sous le niveau de la mer. Les routes le long de ce lac, qui se trouve en partie en territoire israélien et en partie en territoire jordanien, sont donc les plus basses du monde. La différence d’altitude avec Kardong La en Inde est d’environ 5750 mètres.

La plus large

L’ Avenida 9 de Julio, dans la capitale argentine Buenos Aires, compte 14 voies et mesure 140 mètres de large. Pourtant, en 1960, elle a dû céder le titre de l’avenue la plus large du monde à l’Eixo Monumental de Brasilia, la capitale du Brésil. Celle-ci mesure 250 mètres de largeur. C’est l’une des principales routes de la ville nouvelle de Brasilia. Cependant, les voies sont divisées par des bandes vegétalisées.

La plus étroite

La Spreuerhofstrasse se trouve de la vieille ville allemande de Reutlingen. DR

La Spreuerhofstrasse de la vieille ville allemande de Reutlingen, dans le Bade-Wurtemberg, mesure près de 50 mètres de long, mais seulement 31 centimètres de large à son point le plus étroit. La ruelle a été construite après l’incendie de la ville en 1726, qui a détruit une grande partie des bâtiments. Depuis 2007, elle figure dans le Livre Guinness des records et est devenue une attraction touristique.

La plus chère

Ceux qui pensent que l’immobilier en Suisse n’est plus abordable devraient jeter un coup d’œil à Monaco : l’avenue Princesse-Grace est considérée comme la rue la plus chère du monde. Directement au bord de la mer, les appartements coûtent ici entre 85’000 et 150’000 euros. Par mètre carré de surface habitable, bien entendu.

La plus dangereuse

La route des Yungas. DR

La route des Yungas. dans les Andes est longue d’environ 80 kilomètres et mène de la capitale administrative bolivienne La Paz à Caranavi. Construite entre 1931 et 1936, la route débute à 3600 m d’altitude, monte à 4670 m puis descend à 1200 m. La pluie, le brouillard, la boue, les chutes de pierres et les glissements de terrain, ainsi que l’absence de glissières de sécurité en font la route la plus dangereuse du monde avec 200 à 300 morts par an. Fin 2007, une liaison moderne entre La Paz et Coroico a été ouverte. L’ancienne route n’est plus utilisée que sur une seule voie, d’où réduction du nombre d’accidents. La route des Yungas reste une destination touristique populaire. Les cyclistes aiment y faire des courses de descente.

La plus chaude

La route la plus chaude se trouve dans la Vallée de la Mort, en Californie. DR

La route qui traverse le village de Furnace Creek, dans la Vallée de la Mort en Californie, est la plus chaude du monde. Ici, à 58 mètres sous le niveau de la mer, la température de l’air la plus élevée jamais enregistrée officiellement était de 56,7 degrés Celsius le 10 juillet 1913, et la température naturelle du sol la plus élevée jamais enregistrée était de 93,9 degrés le 15 juillet 1972.

La plus froide

La route la plus froide du monde est l’autoroute Kolyma en Russie. Elle s’étend sur près de 2000 kilomètres à travers la Sibérie et relie les villes de Yakoutsk et Magadan sur la côte pacifique. En janvier, la température moyenne est de -46 degrés, mais la valeur la plus basse jamais mesurée est de -67,7 degrés. La route, qui a été construite entre 1932 et 1953, est également appelée « route des os » car de nombreux travailleurs forcés des camps pénitentiaires sont morts de froid pendant sa construction.