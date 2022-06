Restructuration bancaire – Les rumeurs de rachat de Credit Suisse s’amplifient Le numéro deux bancaire du pays reste empêtré dans les chiffres rouges. Des emplois vont passer à la trappe dans la banque d’affaires. Une reprise par State Street ou BNP Paribas ferait sens. Nicolas Pinguely

Credit Suisse emploie 50’000 personnes dans le monde, dont 16’000 en Suisse. KEYSTONE

Credit Suisse continue d’inquiéter. Le géant bancaire perdra à nouveau de l’argent au second trimestre 2022. «Un troisième avertissement sur résultats consécutifs pour le groupe, qui s’attend à enregistrer une troisième perte trimestrielle d’affilée», note Andrea Venditti, analyste de Vontobel cité par l’agence AWP. Conséquence directe, des postes seront supprimés pour réduire les coûts et un rachat est de plus en plus ouvertement évoqué.