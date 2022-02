JO 2022 – Les Russes à l'honneur, les Suisses dans le rythme Alexander Bolshunov a écrasé de sa classe le skiathlon des Jeux de Pékin. Le Russe a devancé son compatriote Denis Spitsov et le Finlandais Iivo Niskanen. Trois Suisses dans le top 30. Robin Carrel Zhangjiakou

Le Russe a donné la leçon à tout le monde. AFP

Il ne faut jamais sous estimer un champion! Alexander Bolshunov, à la peine cette saison - il n'a gagné qu'une course de Coupe du monde, lui qui compte 28 succès à son palmarès -, a remporté son premier titre olympique en Chine et avec la manière. Le Russe a chuté dès les premiers kilomètres, avant de réussir à suivre le spécialiste de style classique Iivo Niskanen, parti en échappée sur les premiers 15 kilomètres.

C'est ensuite que la machine de Podyvotye s'est vraiment mise en route. Sur les 15 dernières bornes en style libre, Bolshunov a relégué le Finlandais (finalement 3e) à plus de deux minutes! Le dauphin du Champion du monde en titre est son compatriote Denis Spitsov, auteur lui aussi d'une partie en skating d'un niveau fabuleux.

Pas de Cologna, pas de problème

Alors que Dario Cologna se préserve pour la suite des événements (le 15 km, le relais et éventuellement le 50 kilomètres), ses compatriotes ont montré qu'il n'y avait pas que le quadruple champion olympique qui pouvait briller pendant ces deux semaines. Jonas Baumann a par exemple pris une très belle 15e place, malgré un état de santé pas franchement au top. il a d'ailleurs fléchi sur la fin, alors qu'il pouvait se battre pour une place dans les dix premiers.

Jonas Baumann dans un petit peloton. AFP

«C'est vrai que le top 10 n'était pas loin, a regretté le Grison. Mais c'est devenu extrêmement difficile vers la fin pour moi, notamment les cinq derniers kilomètres. Je n'avais plus d'essence ensuite dans les derniers hectomètres. Je n'avais pas des jambes exceptionnelles dans la partie de skating. Je vais maintenant me concentrer sur le relais par équipes.»

Le Valaisan Candide Pralong a quant à lui amélioré son résultat de Pyeongchang il y a quatre ans (30e) sur cette discipline hybride. Le fondeur de La Fouly a terminé 22e, à un peu plus de cinq minutes de Bolshunov. «Je suis content de ce classement. Quand j'ai passé la ligne, je me suis dit que j'avais tout donné et c'était ce que j'avais annoncé vouloir faire, a-t-il dit avec son sourire habituel. C'est pas aussi beau que le Valais, ici. Mais on est quand même bien à Pékin. Et puis j'avais hâte de courir, ça faisait presque un mois qu'on avait plus eu d'épreuve à se mettre sous les skis.»

Le Grison Jason Rüesch a complété le tableau helvétique d'un honnête 27e rang.

