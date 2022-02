La Russie attaque l’Ukraine – «Les Russes visent un «Blitzkrieg»

Le rédacteur en chef de la «Revue militaire suisse», Alexandre Vautravers, analyse l’attaque russe et la réaction possible de l’OTAN.

Quelle est la situation militaire sur la ligne de front?



La Russie a mobilisé entre 150 et 200’000 militaires soit environ 70% de ses forces terrestres pour préparer cette action militaire. En face, l’Ukraine a décrété la mobilisation générale hier et donc très tardivement, avec pour effet que le pays – ainsi que la communauté internationale — ont été pris de vitesse.

Une première phase a consisté en une série de frappes à l’aide d’armes à longue portée – bombardiers et missiles – afin de mettre hors d’état par surprise les infrastructures de commandement du gouvernement, des forces armées, des forces aériennes et de la DCA ukrainienne. Il semble que ces frappes aient été au moins en partie couronnées de succès.