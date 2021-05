Météo maussade – Les saints de glace restent un bon repère pour le jardinier Le froid qui a touché la Suisse en ce début de mois a confirmé la réputation de la période, propice aux coups de gel si dangereux pour les récoltes. Julien Culet

Ce printemps, les producteurs de fruits en Valais ont dû arroser les arbres pour tenter de les sauver des saints de glace. Jean-Christophe Bott/Keystone

Saint Mamert, saint Pancrace, saint Servais et saint Boniface: quatre noms qui font frémir jardiniers en herbe et autres agriculteurs. Chaque printemps, et ce depuis le Moyen Âge, un coup de gel est redouté entre le 11 et le 14 mai. Ce sont les fameux saints de glace. Cette année encore, le thermomètre a flirté avec le zéro degré en plaine durant ces quatre jours. Il a même franchi la barre en Valais jeudi, à Sion et Viège notamment, indique MétéoSuisse.

Les siècles passent, mais les professionnels de la terre continuent de se fier à ce moment charnière de l’année. «C’est une pratique éprouvée depuis longtemps par les personnes qui travaillent avec la terre. Il s’agit d’un très bon repère pour tous les impatients qui voudraient mettre des plantes gélives dans leur jardin, confirme Xavier Allemann, à la tête de la pépinière Lautrejardin, à Cormérod (FR). Les saints de glace parlent à tout le monde. Quand on dit à un jardinier amateur de les attendre, il comprend tout de suite.» D’après la tradition, il ne doit plus y avoir de gel après le 14 mai. Tomates, basilic, aubergines ou encore piments peuvent alors être mis en terre.