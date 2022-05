Une météo estivale – Les saints de glace vont transpirer cette semaine Dès mercredi, la Suisse enregistrera ses premières journées estivales lors des fameux saints de glace. Bonne nouvelle pour les jardiniers et les planteurs. Jocelyn Rochat

Ce n’est pas une météo de saints de glace, et pourtant, c’est ce qui nous est promis cette semaine. Shutterstock

Cette semaine, saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais n’auront pas besoin de souffler dans leurs mains pour se réchauffer. Les fameux saints de glace vont passer leur fête au chaud, les 11, 12 et 13 mai prochain. Même saint Boniface et «la froide» sainte Sophie, qui sont parfois ajoutés à la liste des dates à surveiller parce que leur fête tombe les 14 et 15 mai, ne parviendront pas à inverser la tendance.