Musique baroque à Pully – Les saisons revues par le Concerto Köln Le collège de Champittet accueille l’ensemble allemand dans Vivaldi. Matthieu Chenal

Le Concerto Köln joue dans la chapelle du Collège de Champittet Harald Hoffmann

On ne présente plus le Concerto Köln, ensemble fondé en 1985 et pionnier de l’interprétation de la musique baroque sur instruments d’époque. L’orchestre autogéré a la particularité de ne pas avoir de chef attitré, mais il a été marqué par des collaborations très fructueuses, notamment avec le chef René Jacobs et le claveciniste Andreas Staier.

Avec un son inimitable, il est en quelque sorte le pendant germanique d’Il Giardino Armonico en Italie, son exact contemporain. Mais il a attendu 2016 pour livrer sa version tout aussi décapante des «Quatre Saisons» de Vivaldi avec le violoniste Shunsuke Sato.

La crème des musiciens baroques

C’est cette version virtuose et saturée de couleurs que l’on pourra découvrir en public vendredi au Collège Champittet de Pully avec le soliste japonais. En lançant sa saison de musique ancienne l’année dernière, Daniel Zumbrunnen, le doyen de l’établissement privé, avait clairement affiché son ambition d’inviter la crème des musiciens baroques, lesquels proposent aussi des ateliers pédagogiques avec les élèves de l’école.

Après Fabio Biondi et Europa Galante puis le Freiburger Barockorchester, le Concerto Köln aurait déjà dû venir en janvier… Les saisons filent, c’est le moment de saisir l’occasion.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.