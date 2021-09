Théâtre et danse – Les salles de spectacle ouvrent leurs rideaux Foisonnant, le menu des scènes vaudoises promet un automne riche en découvertes. De quoi oublier la longue fermeture des théâtres. Natacha Rossel , Gérald Cordonier , Boris Senff

«Et j ai crié Aline»... de Thierry Romanens et Format A3. Mercedes Riedy

Thierry Romanens en bête de scène qui crie «Aline»

Le comédien est à l’affiche de deux spectacles de la rentrée: «Et j’ai crié Aline» (photo) et «Transpiration». Il pourrait même s’inviter chez vous… Mercedes Riedy

Le bagout de Thierry Romanens est partout. Le grand public le connaît depuis longtemps pour sa collaboration à la vénérable émission «Les Dicodeurs» de la RTS. Mais l’humoriste et chanteur brûle surtout de passion pour les planches, qu’il parcourt désormais avec un appétit d’ogre, quitte à prendre le rythme de la course quand il jouait et mettait en scène une adaptation du «Courir» de Jean Echenoz qui suivait la foulée d’Emil Zátopek, champion des longues distances.

A relire: Thierry Romanens sublime la musicalité de Ramuz

Celui qui a aussi tenu le rôle de Peachum dans «L’opéra de quat’sous» mis en scène par Joan Mompart ou créé un spectacle autour des mots d’Alexandre Voisard ne reste pas en place, toujours en quête d’un nouveau projet, d’un territoire inédit à parcourir. C’est dire si la période de semi-confinement et de fermeture des salles de spectacle a dû lui être pénible, même s’il a participé au projet Artistes en recommandé du Reflet de Vevey, opération qui proposait, en mai dernier, d’envoyer des artistes au domicile du spectateur. L’initiative est d’ailleurs reconduite du 3 au 31 octobre.

Mais le comédien va à nouveau pouvoir retrouver la scène avec deux spectacles. Le premier «Et j’ai crié Aline» consiste en une relecture du premier roman de Ramuz, à la cruauté en demi-teinte, parfois enjouée et adoucie par le compagnonnage musical qu’il cultive de longue date avec le trio jazz Format A3. La mise en scène est cosignée Robert Sandoz, directeur du Théâtre du Jura, complice avec lequel il prépare encore un autre spectacle. Sur un texte de Fabian Tharin, «Transpiration» sera présenté au Casino de Rolle et développera le langage du corps d’un personnage qui ne veut plus parler. Une performance, là encore trouée de musicalité, qui devrait fouetter la dimension animale et où l’on espère, évidemment, une bête de scène. BSE

Edmond Vuilloud

Le comédien Edmond Vullioud. Olivier Vogelsang

Sous ses airs de dandy ou de prince altier, Edmond Vullioud cache bien son jeu. C’est avec une humilité rare que le comédien écume les scènes romandes depuis des décennies. À l’aise dans tous les registres, le natif de la vallée de Joux se glisse d’un rôle à l’autre avec une aisance qui n’est que le reflet d’un travail acharné – et passionné. Acteur de théâtre et de cinéma, il délaisse quelquefois les plateaux pour prendre la plume. Une infidélité qu’on lui pardonne volontiers, tant son écriture est subtile et sensible. Une écriture qu’il portera bientôt à la scène avec «Léonora», opéra de chambre dont il signe le livret et la mise en scène à l’Oriental, à Vevey (3-7 nov.).

On le retrouvera ensuite sous les traits de Ponce Pilate dans «L’Évangile selon Pilate» d’Éric-Emmanuel Schmitt, monté par Jean Chollet dans son Bateau-Lune à Cheseaux (31 oct.-6 nov.), et en février 2022 au Pulloff dans «Pour un oui ou pour un non» de Nathalie Sarraute, mis en scène par Jean-Luc Borgeat – autre briscard des planches vaudoises. En attendant, on ne peut que vous recommander la lecture de son roman «Sam», remarquable fresque familiale inspirée du vécu de son fils autiste. NRO

Rébecca Balestra

La comédienne Rébecca Balestra. Sandra Pointet

C’est l’une des artistes les plus talentueuses de sa génération. Des plus originales, aussi. Depuis qu’elle est sortie de La Manufacture il y a huit ans, Rébecca Balestra crève la scène. La jeune femme s’amuse dans tous les registres. Qu’elle incarne un texte d’auteur, campe une vamp, chante ou défende une création totalement contemporaine, la Genevoise impressionne par sa maturité. On craque pour son timbre profond. Elle subjugue quand elle joue du tragique et conquiert son auditoire quand elle s’ose à l’absurde. Comédienne, performeuse, autrice, metteuse en scène, elle a tissé sa jeune carrière en multipliant les projets aux quatre coins de la Suisse romande.

On l’a vue chez les metteurs en scène Gianni Schneider ou Jean Liermier. Elle a travaillé notamment avec le collectif Tg Stan et Mathieu Bertholet, Hervé Loichemol, Anne Bisang ou Michelle Pralong. Avec deux fidèles compagnons – les Lausannois Igor Cardellini et Tomas Gonzalez –, elle a son ticket pour Vidy («L’Âge d’or»), le far° à Nyon («Showroom», repris récemment à La Bâtie). On l’a adorée dans son solo «Show set» en 2016. Après avoir fait l’ouverture de la nouvelle Comédie à Genève, c’est du côté de l’Arsenic qu’elle compilera des textes dans «Olympia», un récital de variétés traversé de vécus sordides. Foncez! GCO

Gianni Schneider

Le metteur en scène Gianni Schneider. Vanessa Cardoso

C’est l’une des figures du théâtre romand qui s’installe sur la scène de Kléber-Méleau (TKM), en novembre. Un homme de réseau et de passion. Qu’il monte ses projets sur un grand plateau ou des petites salles, le Lausannois Gianni Schneider fait partie de ces metteurs en scène qui tournent le plus grâce à un public fidèle. Longtemps habitué de Vidy, on l’a vu ces dernières années du côté des Terreaux ou du Vide-Poche. Récemment, l’artiste a cartonné avec la pièce «La Moureuse», un texte très sensible écrit par René Zahnd et inspiré de la fin de vie de la mère du metteur en scène, incarnée par Séverine Bujard.

En décembre 2022, il participera à la commémoration des 200 ans de la mort du Major Davel, en montant son premier spectacle lyrique à l’Opéra de Lausanne. Une création entièrement romande. En attendant, il retrouvera les spectateurs du TKM et renouera avec son goût pour Anton Tchekhov et les grandes distributions. Pour la seconde fois et entouré de dix comédiens, il porte sur scène «Les trois sœurs». En 2005, il s’était intéressé à l’ennui qui traverse le texte du dramaturge russe. Dans cette «création totalement nouvelle, promet-il, je vais recentrer mon regard sur les tensions familiales». GCO

Christian Denisart

Le comédien et metteur en scène Christian Denisart. Sebastien Anex

On imagine mille idées qui fusent à la minute dans l’esprit de Christian Denisart. Vous avez dit fantasque? Oh que oui! Le Lausannois invente des fables rocambolesques qu’il monte avec sa compagnie Les Voyages extraordinaires – clin d’œil à Jules Verne. Ainsi «Brazul» nous entraînait sur les traces d’une soi-disant civilisation disparue en Amazonie, «Poyekhali!» faisait péter la Boule à gaz de Renens (enfin, presque) et «Koburo» brossait le portrait d’une étrange tribu de femmes.

A relire: Spectateurs chanceux, les écoliers jouent aux critiques

Avec «Charlie», librement inspirée de la célèbre nouvelle «Des fleurs pour Algernon», le metteur en scène explore un registre plus sombre. L’histoire est certes tragique mais Christian Denisart injecte un souffle joyeux et poétique au texte de Daniel Keyes. Les interprètes s’en donnent à cœur joie dans cette partition chorale aussi rythmée que lumineuse menée par un Pascal Schopfer poignant dans le rôle de Charlie. La pièce a été créée en catimini pendant la fermeture des théâtres. La voici enfin montrée au public au TKM puis au TBB. C’est beau, tout simplement. NRO

Robert Sandoz

Robert Sandoz, directeur du Théâtre du Jura. Pierre Montavon

Robert Sandoz est un boulimique de textes. D’Anouilh à Odile Cornuz, de Feydeau au bédéaste Larcenet, le Chaux-de-Fonnier décrypte les rouages des œuvres littéraires avec L’outil de la ressemblance, sa compagnie. Le terme d’«outil» est sans doute la meilleure métaphore de son travail. Pour chaque spectacle, il remet l’ouvrage sur le métier, démêle les ficelles narratives, desserre les boulons du texte pour mieux en saisir les enjeux. Le résultat? Un rythme implacable, des décors amovibles qui accompagnent la construction du récit et des costumes souvent chatoyants. De l’artisanat scénique, en somme.

Nommé capitaine du tout nouveau Théâtre du Jura – maison des arts de la scène attendue depuis quarante ans – Robert Sandoz est d’humeur joyeuse. Farceuse, même. La preuve dans «Encore une fois», opérette dont il signe le livret et la mise en scène, à voir à Grand-Champ et au TMR. La trame a de quoi intriguer: il s’agira de faire comme si on n’était pas au théâtre, mais au cinéma pour voir un opéra. Jouons le jeu! NRO

Anne-Catherine Savoy

La comédienne Anne-Catherine Savoy. Philippe Weissbrodt

Une voix frêle, timide de prime abord; des modulations soudain toniques, jusqu’à l’exubérance. Une allure de petite souris qui, peu à peu, fait sa place dans la lumière et irradie sur le plateau. Anne-Catherine Savoy cultive une sobriété lumineuse, une force retenue qui rend sa présence si particulière. Après le désopilant «Le sexe c’est dégoûtant» et l’étonnant «Vous avez un appel!» (monologues par téléphone, inventés en temps de fermeture des théâtres), la comédienne retrouve l’écrivain Antoine Jaccoud et le metteur en scène Matthias Urban dans «Parfois je parle toute seule», à l’affiche du CPO à Lausanne (16-21 nov.).

A relire: Le couple entre liberté et vacuité

Dans ce seul-en-scène d’une heure et quart, la Lausannoise campe une jeune veuve qui se met à raconter l’histoire de son couple à l’employé des pompes funèbres pour mieux accepter l’inacceptable. Un rôle écrit sur mesure pour cette actrice bourrée de talent qui fait son petit bonhomme de chemin sur les scènes vaudoises et gagne à être connue. On la retrouvera aussi en tournée romande dans «Danse Delhi», d’Ivan Viripaev, mis en scène par Cédric Dorier. Une artiste à suivre. NRO

Georges Grbic

Georges Grbic, directeur du Théâtre Benno Besson. Jean-Paul Guinnard

Le découragement ne fait pas partie de son vocabulaire. Georges Grbic, directeur du Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains, doit pourtant lutter, depuis son entrée en fonction en 2017, pour parvenir à se présenter à son public. Sa première saison était celle de son prédécesseur et son menu personnel s’est ensuite brisé sur l’écueil du Covid… Mais le responsable ne baisse pas les bras et poursuit, aux côtés de l’Échandole, de l’Amalgame, de la Maison d’Ailleurs et de manifestations telles que NovaJazz ou le Castrum, un engagement pour la culture de la région qu’il n’imagine pas sans une grande dose de créativité et d’originalité.

«Historiquement, Benno Besson est plutôt un théâtre d’accueil, mais j’aimerais qu’il participe à la créativité locale, en profitant de la montée en puissance de la scène artistique régionale.» Fort d’un soutien qui vient aussi du Canton, Georges Grbic prend donc le soin de coproduire le plus de spectacles de création possibles, même si ses moyens ne sont pas infinis. «The Glass Room» de la Cie Kaleidos, «Poussette!» de Simon Romang, «Les femmes savantes» par la Cie Voix publique de Vincent Bonillo ou encore «Caravane en chœur» de Lionel Frésard et Jean-François Michelet font partie de ces spectacles activement soutenus par le théâtre yverdonnois.

«Mais nous avons aussi deux compagnies en résidence, Idem et Kokodyniack», renchérit Georges Gbric. Kokodyniack travaille d’ailleurs sur des œuvres de proximité, recueillant par exemple des témoignages ou des histoires dans la région pour les porter sur scène en restituant au plus près la parole de leurs interlocuteurs. Ce sera le cas pour «Mon petit pays», qui raconte le destin d’un couple de la région. La compagnie espère aussi élaborer un spectacle sur le fameux brouillard du cru, ce qui permettra de se demander pourquoi il disparaît… Grâce à la vivacité culturelle d’Yverdon? BSE

Benjamin Knobil

Benjamin Knobil, auteur et metteur en scène. Chantal Dervey

Après avoir sillonné la Suisse en train pendant le confinement, Benjamin Knobil fera une double escale au Théâtre 2.21 à Lausanne. Artiste nomade, l’écrivain et metteur en scène de 54 ans pétrira le pain en compagnie de Michel Sauser, Nicolas Winsch, Pierre Audétat et Nicolas Mayoraz dans «On n’est pas dans le pétrin», performance boulangère pour le moins intrigante (23 oct.).

A relire: Neil Armstrong en crise existentielle

Puis le dramaturge enverra ses comédiens en orbite dans «Neil» (10-29 nov.). Ce texte aussi touchant que loufoque, publié l’an dernier aux Éditions BSN Press, dépeint les états d’âme d’un Neil Armstrong en proie à des doutes métaphysiques et à des angoisses existentielles. Inspiré de faits réels (la mort de Karen, fille d’Armstrong, d’une tumeur à l’âge de 2 ans), la pièce nous emmène dans une rêverie cosmique. NRO

Dorian Rossel

Le metteur en scène Dorian Rossel. Olivier Vogelsang

Né à Zurich, élevé à Morges, installé à Genève, Dorian Rossel fréquente les théâtres depuis sa plus tendre enfance. Avec sa compagnie STT (Super Trop Top) créée en 2004 — l’une des premières à avoir obtenu un soutien public valdo-genevois —, le metteur en scène enchaîne les projets et aligne les tournées (en Suisse comme en France). Depuis son énorme succès public et critique, «Quartier Lointain» tiré du manga de Jiro Taniguchi (2009), il s’est frotté à Bouvier, à Bergman, au fait divers, au cinéma japonais…

En novembre (du 25 au 20), c’est pour le jeune public du Petit Théâtre qu’il créera «Rŭna», exploration de l’univers intérieur d’une jeune fille. En décembre (le 7 à Yverdon, le 11 à Monthey), c’est avec la fable humaniste «Madone» créée avec Delphine Lanza qu’il questionnera la notion de bonté. GCO

Lionel Frésard

Le comédien Lionel Frésard. Diana M Photography

Lionel Frésard, c’est le rat des champs descendu des Franches-Montagnes pour embrasser une carrière de comédien au Conservatoire de Lausanne. C’était il y a vingt-cinq ans. Bien lui en a pris! Prix SSA 2017 de l’humour, il se taille une jolie carrière depuis qu’il s’est mis au solo («Molière-Montfaucon 1-1», «On avait dit 90»). Mais c’est avec «Caravane FM» qu’il est entré dans le cœur des Romands.

Succès surprise de la RTS depuis 2017, cette émission proche des gens a inspiré au comédien et à son comparse Jean-François Michelet un spectacle théâtral et musical. «Caravane en chœur» – nourrit des témoignages des gens croisés au cours des tournages – s’annonce comme le succès populaire de la saison. Il sera étrenné le 29 septembre au Benno Besson, à Yverdon. Et passera par Le Jorat, Morges, Pully, Monthey, Vevey… GCO

Mais encore… Afficher plus Théâtre Chantal Bianchi et Thierry Crozat, capitaines des ArTpenteurs, invitent les spectateurs dans «Maison ambulante», cabaret mobile sous chapiteau dans le jardin Roussy à La Tour-de-Peilz, au menu de la saison de l’Oriental-Vevey (29 sept.-3 oct.). Rens. www.orientalvevey.ch Danse Octavio de la Roza a fait ses classes chez Rudra-Béjart. Depuis qu’il a quitté le chemin de Presbytère, il s’invente une carrière de chorégraphe très personnelle. Le 30 septembre, l’Argentin présente sa nouvelle création, «Amor y Bandonéon» au Casino de Montbenon. (Rés.: 024 543 00 74). Théâtre Jo Boegli, du collectif Nunc, met en scène «Terreur» de Ferdinand von Schirach au Contexte Silo à Renens, à voir du 30 sept. au 10 oct. puis du 13 au 15 oct. à la Maison de quartier Sous-Gare à Lausanne. Rés. www.theatre-contexte-silo.ch et www.maisondequartiersousgare.ch Comédie Philippe Cohen se la joue philosophe dans «Cohen s’explique avec le Candide de Voltaire», du 1er au 8 oct. aux Terreaux à Lausanne. Rés. www.terreaux.org Théâtre Codirecteur du Schauspielhaus de Zurich, Nicolas Stemann est de retour à Vidy avec deux spectacles, «Contre-enquêtes», adaptation du roman de Kamel Daoud (6-15 oct.), puis «La visite de la vieille dame» de Dürrenmatt (16-18 nov.). Rés. www.vidy.ch Théâtre Les comédiennes Julie Gayet et Judith Henry portent à la scène les entretiens menés par la journaliste Annick Cojean avec une trentaine de femmes inspirantes dans «Je ne serais pas arrivée là si…», le 7 oct. à L’Octogone à Pully. Rés. www.theatre-octogone.ch Danse En résidence au Théâtre du Crochetan à Monthey, la chorégraphe Rafaële Giovanola et sa Cie CocoonDance dévoilent «Standard», leur nouvelle création conçue autour de la danse de salon, du 7 au 20 oct. Rés. www.crochetan.ch Clown Les Diptik, duo formé par David Melendy et Céline Rey, se muent en septuor dans «Septik», à l’affiche du Théâtre Waouw à Aigle du 15 au 17 oct. Rés. www.waouw.ch Danse Linga, compagnie des chorégraphes Marco Cantalupo et Katarzyna Gdaniec, déroule son «Flow» à l’Usine à Gaz à Nyon (12 nov.) avant de nous emmener dans le «Cosmos» en janvier à L’Octogone à Pully, son lieu de résidence. Rés. www.usineagaz.ch Théâtre Aurélien Patouillard présente deux spectacles à l’Arsenic: une pièce jeune public «FARWEST» (23-28 nov.) puis «Avant la retraite» de Thomas Bernhard (8-12 déc.). Rés. www.arsenic.ch Danse La grande chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker dansera sur les «Goldberg Variations, BWV 988» sur les planches de l’Opéra de Lausanne du 26 au 28 nov., invitée par Vidy. Rés. www.vidy.ch Jeune public Auréolée du Prix suisse des arts de la scène 2021, la chorégraphe Nicole Seiler poursuit la tournée romande de «Wouah!» avec une escale à l’Usine à Gaz à Nyon du 30 nov. au 1er déc. Rés. www.usineagaz.ch

Natacha Rossel est journaliste à la rubrique culturelle et couvre les arts de la scène. Titulaire d'un Master en Sciences de l'Antiquité, elle travaille à «24heures» depuis 2012. Elle est passée les rubriques Vaud & Régions et Web. @NatachaRossel Gérald Cordonier est chef de la rubrique Culture et Magazines depuis 2017. Formé au sein de la rubrique locale puis chargé de l’actualité politique lausannoise, il a codirigé la rubrique Vaud et Régions de 2010 à 2013. En 2010, il a été nominé au Prix Suisse du Journalisme.

