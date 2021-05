Sport – Les conséquences de la crise font transpirer les fitness Les salles de sport doivent récupérer les clients partis vers les entraînements en ligne, diversifier leur offre et gérer le manque à gagner de l’année écoulée. Ivan Radja

Le secteur des fitness attend la fin de l’été pour mesurer l’étendue des dégâts. Oscar Carrascosa Martinez/plainpicture

Les propriétaires de clubs de fitness sont plongés dans l’incertitude, au sortir de la crise Covid qui a durement éprouvé le secteur. Aux États-Unis, nombre de chaînes ont réduit la voilure et il se pourrait que certaines déposent le bilan, pointe la banque Mirabaud. Toutefois, on note une nette hausse des membres depuis deux mois, désireux d’effacer la prise de poids consécutive au confinement. Le marché de la remise en forme va même continuer à croître de 7,7% par an pour atteindre les 96,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2024 au niveau mondial.