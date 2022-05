Logement d’urgence à Lausanne – Les sans-abri dormiront dans le jardin d’une haute école Après avoir été chassé de Beaulieu, le collectif 43m2 a installé quatre tentes à la HETSL. Son directeur, un ancien syndicaliste, ne s’y oppose pas pour le moment. Marie Maurisse

Ce lundi dès midi, des militants du collectif 43m2 ont investi les jardins de la Haute École de travail social et de la santé de Lausanne (HETSL) où ils ont monté des tentes. Le but: accueillir une trentaine de sans-abri. KEYSTONE/Laurent Gillieron

C’est la pause de midi à la Haute École de travail social et de la santé de Lausanne (HETSL). Dans le jardin fleuri qui jouxte la cantine, les étudiants croquent dans un sandwich et jouent au ping-pong, en parlant de leur stage et de leurs examens. À côté d’eux, une troupe de jeunes monte des tentes. Une garden-party? Pas du tout: le collectif 43m2, qui milite pour que personne ne dorme dans la rue, a décidé ce lundi d’installer un hébergement d’urgence. «Et cette fois, nous ne partirons pas», insistent les militants.