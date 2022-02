Précarité peu connue – Les sans domicile fixe, un problème réel en Suisse aussi Les sans-abris sont relativement nombreux en Suisse, et se concentrent principalement dans les grandes villes. Le phénomène reste peu étudié et travaillé.

La réalité des sans-abri touche principalement les grandes villes et agglomérations, comme ici à Genève. (photo d’illustration) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

On estime à 2200 le nombre de sans-abri en Suisse et à environ 8000 le nombre de personnes risquant de perdre leur logement. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral du logement (OFL). Les cantons reconnaissent que ce problème relève de l’État.

La réalité des sans-abri touche principalement les grandes villes et agglomérations, indique cette étude basée sur un sondage dans 22 cantons auprès de 616 communes. La menace de perdre son logement est également présente dans les communes-centre des zones rurales, indique jeudi l’OFL dans un communiqué.

Cette estimation de 2200 est largement sous-évaluée, a réagi à Forum sur la RTS Alain Bolle, directeur du Centre protestant genevois. Ce dernier se réfère à des données publiées en mars dernier par l’Université de Genève faisant état de quelque 700 sans-abris alors pour le seul canton du bout du lac.

La surconsommation, l’endettement et les problèmes de drogue sont souvent avancés comme causes de ces difficultés à se loger. Il y a aussi des facteurs sociaux et d’autres liés à la migration.

Les cantons et les communes reconnaissent que la lutte et la prévention dans ce domaine relèvent de l’État. Mais les réponses au phénomène sont très variables, notamment parce que le dossier est souvent attribué à différents départements selon le canton ou la commune.

Pas d’aide organisée

Les mesures sont souvent liées à l’aide sociale et à l’aide d’urgence. Il est rare que les cantons ou les communes aient mis en place un système d’aide global.

La situation des sans-abri a peu été étudiée en Suisse, ce qui explique le manque de données de base. Les auteurs de l’étude recommandent de remédier à cette lacune. Ils conseillent de recenser et de définir plus clairement le «sans-abrisme» sous ses diverses formes et de créer un cadre de référence national.

Ils suggèrent en outre d’accroître la collaboration à tous les niveaux et d’envisager une stratégie d’approvisionnement en logements. Cela permettrait aux personnes sans domicile d’accéder plus facilement et durablement à un logement.

ATS

