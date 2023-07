Faune menacée – Les sauveteurs de truites en action dans les rivières à sec Les gardes-pêches du pied du Jura s’activent depuis quelques jours pour prélever des centaines de poissons en danger de mort entre Venoge et Veyron. Cédric Jotterand

Entre Pampigny et Ballens, les agents de police faune-nature du canton ont passé les derniers jours à prélever environ 2000 poissons, des truites essentiellement, en danger de mort vu la sécheresse du moment. 24HEURES/MARIE-LOU DUAUTHIOZ

Entre Pampigny et Ballens, quatre hommes s’activent dans le marais des Monod, sous la menace du manque d’eau. C’est que l’heure tourne sous le soleil de plomb et l’enjeu n’est rien d’autre que la survie de centaines de poissons – des truites essentiellement – qui sont en train de perdre leur combat déséquilibré contre la sécheresse. «Nous suivons le niveau d’eau en permanence et intervenons si c’est réellement nécessaire», explique l’agent de police faune-nature Sylvain Kramer entre deux prises.