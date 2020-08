Intempéries – Les sauveteurs du lac ont été eux aussi fortement mobilisés La tempête qui a eu lieu dans la soirée de jeudi a également provoqué des dégâts sur le Léman. Plus d'une dizaine d'embarcations ont été secourues. Isabel Ares Oliveira

Quelque 70 personnes et plus de 10 embarcations en difficulté ont été secourues par les sauveteurs du lac. DR

«Cent vingt minutes d’une rare intensité.» C’est avec ces mots que vendredi matin la police cantonale genevoise décrit les intempéries de la veille. Jeudi soir, entre 19h et 21h, une forte tempête a balayé le canton, causant de nombreux dégâts sur son passage. Le lac Léman n’a pas été épargné.

Au total, 70 personnes et plus d’une dizaine d’embarcations en difficulté ont nécessité une intervention des policiers de la brigade de la navigation et de la Société internationale de sauvetage du Léman (SISL). Cette dernière a déployé au moins 8 bateaux pour l’opération.

Trois bateaux de location et leurs occupants se sont retrouvés en difficulté dans les intempéries et ont dû être secourus. La Brigade de la police de navigation (BNAV) a également dû intervenir pour venir en aide aux 45 passagers d’une Mouette coincée au milieu de la rade, ainsi qu’à des kayakistes et des occupants de voiliers. Aucun blessé n’est néanmoins à déplorer, indique la police cantonale dans un communiqué.

La BNAV a dû en outre prendre en charge plusieurs embarcations à la dérive, sans passagers.