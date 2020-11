Les entreprises et le coronavirus – Les saveurs du café et du thé, biens de nécessité pour les confinés Comme ce printemps, la boutique Saveur PimenThé, à Lausanne, reste ouverte. L’occasion de lancer de nouveaux modes de vente. Jean-Marc Corset

Dans l’arrière-boutique Saveur PimenThé a Lausanne, Magali Halt fait marcher le torréfacteur à gaz des années 50, le premier de la ville dit-elle. VANESSA CARDOSO / 24 HEURES

En franchissant le seuil de la boutique Saveur PimenThé à Lausanne, on pénètre dans un univers exotique, parfumé et coloré, celui des cafés, des thés et des piments. Même si l’enseigne a changé il y a quelques années, le magasin ouvert il y a presque cent ans a conservé son cachet et son air de comptoir colonial. Passionnée de voyages, Magali Halt a préservé cet esprit au plus grand plaisir des amateurs. Mais en ces temps de confinement, elle n’a pas manqué de moderniser sa communication avec les clients et ses canaux de vente, histoire de s’adapter aux nouveaux modes d’achat qui touchent même ce type de commerce traditionnel.

Aujourd’hui, ses contacts via les réseaux sociaux sont une nécessité, dit-elle, et font partie de son travail quotidien. Ceux-ci lui ont permis de toucher un cercle de clientèle plus large que les Lausannois qui fréquentent de longue date la boutique de la rue de la Madeleine. La torréfactrice s’est aussi liée avec des blogueurs spécialisés qui lui ont ouvert des portes du côté de la gastronomie.

Du café à la maison

La soudaine vague du coronavirus qui a déferlé en début d’année a passablement changé les habitudes de la maison. Au moment du semi-confinement des gens à la maison, mi-mars, Magali Halt n’avait pas imaginé le rôle que son commerce prendrait «Au début, il y avait un certain flou, je pensais qu’il fallait le fermer. Mais après deux semaines, nous avons compris que le café était aussi considéré comme un bien essentiel. Alors, je me suis adaptée.» Elle a commencé par livrer elle-même ses variétés de cafés torréfiés dans l’arrière-salle de sa boutique tout en enrichissant son site internet qu’elle a transformé pour permettre la vente en ligne.

«Au départ, il y avait peu de produits en comparaison du magasin. Mais cela nous a permis de dépanner nos clients et de garder contact avec eux.» Pour leur faciliter la vie et éviter de trop longues queues devant le magasin proche de la Riponne, elle a également introduit un service de retrait des commandes sur place.

Saveur PimenThé a rouvert ses portes début avril. Pour respecter les consignes de sécurité sanitaire, il a fallu toutefois faire plusieurs adaptations, dictées par l’étroitesse des cheminements intérieurs. Les semaines qui suivirent, entre Pâques et le mois de mai, ses collaborateurs – au nombre de quatre – ont pu reprendre les uns après les autres leur travail. Ils ne sont pas restés longtemps en réduction d’horaire de travail. Car après la chute initiale des ventes, en mars, celles-ci ont retrouvé leur rythme normal.

Emplois sauvés

«Ça m’a permis de sauver les meubles, grâce à mes clients, très fidèles et attachés à leurs produits», dit-elle. Elle remarque aussi que le télétravail a également stimulé la consommation du café. Aujourd’hui, elle se réjouit que sa débauche d’énergie dépensée en cette période a permis d’éviter la perte d’emplois dans son activité. Celle-ci a même enregistré une belle embellie, grâce aux livraisons et aux expéditions par la poste. Au point qu’elle a dû résoudre quelques problèmes qu’elle n’avait pas prévus: le manque de cartons, de scotch et même de bulletins de versement! Et c’est aussi par les réseaux sociaux qu’elle a trouvé de l’aide pour obtenir ce matériel.

Comme entrepreneur, ce Covid m’a montré à quel point mes clients me soutenaient mais aussi, qu’entre commerçants, nous pouvons nous serrer les coudes Magali Halt, propriétaire du magasin Saveur PimenThé

Déjà avant la pandémie, elle avait pensé développer ces nouveaux modèles de vente, relève-t-elle. Mais cet événement lui a apporté d'autres enseignements. «Nous avons eu beaucoup d'échanges avec d'autres commerces pour nous entraider.

Une carrière au Québec

Magali Halt n’avait jamais imaginé se spécialiser dans les cafés et les thés. La Lausannoise a passé seize années au Québec où elle s’est occupée de plusieurs entreprises, notamment une de chiens de traîneau et une production de sirop d’érable. Ses voyages l’avaient conduit à se passionner pour les épices et les recettes de cuisine locale qui en font usage. Elle voulait donc ouvrir une boutique spécialisée. Mais en 2014, elle a l’opportunité de reprendre l’enseigne de la Madeleine qui s’appelait alors «Au Café du Brésil». Ouverte plus haut dans la même rue en 1924, déménagée à son emplacement actuel en 1932, celle-ci était restée au sein de la même famille Robellaz durant trois générations.

La nouvelle propriétaire a repris le magasin en 2015 après une période de transition commune. Magali Halt s’est alors laissé envoûter par la magie de la torréfaction de cafés qu’elle choisit en visitant régulièrement des plantations. Des produits qu’elle vend aussi à des cuisiniers et chocolatiers d’ici. Elle apprécie le côté artisanal de cette production qui se fait toujours dans le vieux torréfacteur à gaz des années 50. La douce amertume du café – qu’elle aime ni trop amer ni trop acide – ne l’empêche pas d’avoir toujours en tête d’agrandir le rayon des épices.