Task force scientifique démentie – Les scénarios catastrophes Covid prennent l’eau Selon les modèles de la task force, les contaminations devaient s’envoler. Problème: elles reculent. Arthur Grosjean

Selon le scénario de la task force fédérale, la Suisse aurait dû enregistrer près de 4000 contaminations journalières début mai dans un trend haussier continu. La réalité est autre en ce début de mai. Source: task force fédérale

La task force fédérale Covid a beau être scientifique et peuplée d’experts, elle n’en est pas moins faillible. On se rappelle qu’il y a 15 jours, inquiète par les ouvertures des terrasses, des fitness et des cinémas, elle avait présenté deux scénarios catastrophes. On y voyait une augmentation rapide et continue du nombre des contaminations. Voilà pourquoi le président de la task force, Martin Ackermann, recommandait aussi de ne rien assouplir avant fin juin.

Patatras. Les modèles de la task force prennent déjà l’eau. Voici plusieurs jours que le nombre de contaminations journalières baisse. On a quitté la barre des 2000 pour descendre vers 1700. Alors même que les terrasses sont ouvertes depuis deux semaines et que le rythme des vaccinations n’est pas particulièrement rapide. Ce scénario optimiste n’a jamais été envisagé par les experts.