Les scientifiques au chevet du Léman

Quand on leur demande comment va le Léman, les scientifiques du projet Léxplore – cette plate-forme bourrée de capteurs qui auscultent le lac au large de Pully – sont unanimes. «Il n’a pas retrouvé son état d’avant le pic de phosphates des années 1980, mais il va mieux», diagnostique Natacha Tofield-Pasche, adjointe du directeur du Centre de Limnologie (EPFL).

«La quantité de chlorophylle, à la base de la nourriture du zooplancton et des poissons, est constante, mais sa qualité baisse», modère le professeur en écologie microbienne Bastiaan Ibelings (UNIGE). Jusqu’en 2026, ils ausculteront le Léman depuis Léxplore, aux côtés de nombreux autres chercheurs. Leur mission: comprendre les conséquences du réchauffement climatique sur le lac.

«La quantité de chlorophylle, à la base de la nourriture du zooplancton et des poissons, est constante, mais sa qualité baisse»

La plate-forme de 100 m2, arrimée en février dernier à l’aide de quatre ancres de 3 tonnes chacune, est tout en métal. Des panneaux solaires la rendent autonome en énergie. «On peut travailler pendant cinq jours sans soleil», assure Natacha Tofield-Pasche. À bord, on trouve une station météo classique, dont les relevés seront accessibles au public, et une foultitude d’appareils de mesure. Ils notent en continu la température, l’oxygène et le carbone qui seront étudiés à différents niveaux de profondeur (six niveaux pour le CO2, dix pour l’oxygène et vingt pour la température), la salinité de l’eau, les courants et leurs différentes vitesses… Rien n’est fait à moitié. La température, par exemple: elle est prise à 48 profondeurs différentes. À cet endroit, le lac est profond de 110 mètres. «C’est pour vérifier la stabilité de la colonne d’eau», précise Bastiaan Ibelings.

Première mondiale

D’autres capteurs, lestés à des profondeurs fixes sous des bouées blanches, mesurent encore l’oxygène, le dioxyde de carbone, la chlorophylle A et la lumière dans l’eau, afin d’étudier la photosynthèse des algues. Et tout prochainement une étude inédite sera menée sur le plancton et le zooplancton. Une caméra sera immergée dans le lac depuis la plateforme et ses images seront analysées par une intelligence artificielle. Un autre appareil capturera près de 60 000 cellules de phytoplancton à 20 profondeurs différentes. Les échantillons passeront ensuite sous le faisceau de deux lasers, toujours sur ce laboratoire flottant. Une première mondiale.

Léxplore est un projet de l’EPFL, des Universités de Lausanne et de Genève, de l’Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l’eau (Eawag) et de l’INRA, à Thonon. Deux journées portes ouvertes sont prévues pour le public en octobre prochain. (24 heures)