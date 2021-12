Hébergement d’urgence – Les SDF exemptés de pass Covid pour dormir au chaud Lausanne propose 240 places aux sans-abri cet hiver, avec un nouvel immeuble à la rue de la Borde 47. Avec quel dispositif sanitaire en cette période de pandémie? Laurent Antonoff

Le Répit offre de nouveau 100 places d’hébergement d’urgence cet hiver. Florian Cella

La campagne d’hébergement d’urgence est lancée à Lausanne. Dès ce mercredi 1er décembre, les personnes sans-abri qui le souhaitent peuvent disposer d’une des 240 places au chaud proposées par les autorités pour y passer la nuit.

Les lieux sont au nombre de cinq: les trois structures qui existent déjà toute l’année, à savoir la Marmotte, le Sleep In et l’Étape Saint-Martin, auxquelles viennent s’ajouter Le Répit de la Fondation Mère Sofia, à la rue César-Roux 4-6, et un immeuble de cinq étages à la rue de la Borde 47. Ce dernier lieu compense les places qui avaient été mises à disposition durant l’hiver 2020 dans les halles Nord de Beaulieu. Le dispositif court jusqu’à la fin du mois d’avril 2022.