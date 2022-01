Science de la nutrition – Les secrets du lait maternel, cet «aliment génial» Mesurer les nutriments délivrés par le lait humain pourrait permettre de perfectionner les compléments alimentaires destinés aux enfants et aux adultes. Marie Nicollier

Le lait maternel fait l’objet d’une recherche menée par la Fondation suisse de nutrition et santé, basée à Épalinges. Getty Images/iStockphoto

Générer, dans le domaine de la nutrition, des données scientifiques pouvant être utiles dans une perspective de santé publique. C’est le but de la Fondation suisse de nutrition et santé – anciennement Institut suisse des vitamines (rebaptisé en 2021). Cet organisme basé à Épalinges étudie les nutriments, micronutriments et substances naturelles biologiquement actives. Parmi ses nombreux projets de recherche, la fondation s’intéresse au lait maternel. Les explications du directeur Serge Rezzi, biologiste et chimiste.