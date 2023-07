Montreux - Les Rochers-de-Naye – Les semelles magiques d’Oria Liaci et de Xavier Chevrier L’Italien du val d’Aoste et la Martigneraine de 21 ans ont remporté la 41e édition de la course de montagne vaudoise, pour leur première participation. Pierre-Alain Schlosser

Cette année, les participants ont été accompagnés du brouillard, contrairement à l’édition ensoleillée de 2018. CHRISTIAN BRUN

Jamais les deux vainqueurs de Montreux - Les Rochers-de-Naye n’avaient participé auparavant à cette classique des courses de montagne. Et pourtant Oria Liaci et Xavier Chevrier ont triomphé sur le parcours de 18 km et 1650 m de dénivelé.

«J’étais venue faire la via ferrata des Rochers-de-Naye et je trouvais l’endroit magnifique.» Oria Liaci, lauréate 2023

Encore plus fort, la Martigneraine de 21 ans s’élançait à cette occasion pour la première fois dans un trail. «J’étais venue faire la via ferrata des Rochers-de-Naye et je trouvais l’endroit magnifique, raconte la lauréate de la 41e édition de l’épreuve. J’ai adoré cette nouvelle expérience.» Un plaisir qu’elle renouvellera en août, à l’occasion de Sierre-Zinal.

Oria Liaci, 2e des derniers 20KM de Lausanne, a triomphé (1 h 47), en l’absence des têtes d’affiche que sont Maude Mathys et Simone Troxler. Les deux athlètes sont en convalescence après avoir subi une opération.

Contempler le paysage

Avec plus de six minutes d’avance sur sa dauphine, la Valaisanne de 21 ans a même pris le temps de contempler le paysage. «Après Caux, les arbres avaient des couleurs magnifiques. Je me suis aussi retournée plusieurs fois pour admirer la vue sur le lac», raconte la triathlète qui s’est qualifiée pour les prochains Championnats du monde de semi-Ironman à Lahti (Finlande).

Comme le monde est décidément petit, la lauréate connaît bien celui qui s’est approché de trois petites minutes du record de l’épreuve. Avec son chrono de 1 h 28, Xavier Chevrier a mis tout le monde d’accord, devançant Maximilien Drion (Vercorin) de plus d’une minute.

Xavier Chevrier est aussi à l’aise sur plat (ici aux 20KM de Lausanne) qu’en montagne. KEYSTONE

Figurez-vous que l’Italien du val d’Aoste travaille dans un magasin de sport de Martigny qu’a fréquenté Oria Liaci la semaine dernière pour acheter des chaussures. Et c’est lui, Xavier Chevrier, qui lui a vendu la paire qu’elle avait aux pieds ce dimanche. Le secret de ce double succès tient-il dans ces bottes de sept lieues?

«La semaine dernière, j’étais invité à un mariage, que l’on a particulièrement bien célébré!» Xavier Chevrier, vainqueur 2023

Le vainqueur de l’édition 2022 des 20KM de Lausanne s’est lui aussi régalé sur l’ascension des Rochers-de-Naye. «On a livré une jolie bataille avec Max (Drion), raconte l’Italien aux yeux azur. Mais, comme il a récemment participé à un marathon, il a manqué de fraîcheur. Il faut dire que moi aussi. La semaine dernière, j’étais invité à un mariage, que l’on a particulièrement bien célébré!» rigole le vice-champion du monde de course de montagne par équipe.

Désormais, le Transalpin se concentre sur Sierre-Zinal, où il lorgne un top 10 lors du 50e anniversaire de l’épreuve anniviarde, le 12 août.

