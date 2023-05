États-Unis – Les sénateurs US dévoilent un plan pour combattre l’influence de Pékin Les sénateurs américains, menés par le démocrate Chuck Schumer, ont détaillé un plan en cinq points pour faire face à la concurrence chinoise.

Des sénateurs américains ont annoncé mercredi un plan pour combattre l’influence croissante de la Chine dans le monde, destiné à limiter les investissements et les transferts de technologie vers le géant asiatique et à dissuader toute agression contre Taïwan.

«Le gouvernement chinois ne se fixe pas de limite dans sa quête de domination du 21e siècle, et si, nous Américains nous reposons sur nos lauriers, si nous laissons le Parti communiste chinois nous battre, cela aura de graves conséquences pour les États démocratiques du monde», a dit devant le Sénat le chef de la majorité démocrate de la chambre haute du Congrès, Chuck Schumer.

Limitations

Avec onze autres responsables, Chuck Schumer a détaillé lors d’une conférence de presse un plan en cinq points pour faire face à la concurrence chinoise. Le démocrate a précisé que les élus examineraient des limitations d’exportations et des sanctions restreignant la capacité de Pékin à acquérir – «et même voler» – les innovations américaines en matière d’intelligence artificielle et autres questions liées aux hautes technologies.

L’objectif est de permettre au Trésor et au département du Commerce de passer en revue et de stopper le flot d’argent allant aux industries high-tech chinoises, a-t-il ajouté. Les élus entendent aussi soutenir les petites entreprises américaines et renforcer le processus d’évaluation des implications en matière de sécurité nationale des investissements étrangers aux États-Unis.

«Le temps ne joue pas en notre faveur»

Les relations entre Pékin et Washington ne cessent de se dégrader, les deux puissances rivales se livrant bataille sur le commerce, les droits humains ou encore les origines du Covid-19. Le plan des élus inclura également des propositions pour dissuader une agression chinoise contre Taïwan, île que la Chine considère comme faisant partie de son territoire et qui est l’un des plus gros fabricants du monde de puces électroniques.

Sans donner de détails, Chuck Schumer a dit que l’initiative s’appuierait sur des propositions (issues des deux partis, républicain et démocrate) émanant de la commission des Affaires étrangères du Sénat. L’an dernier, ce panel a approuvé 4,5 milliards de dollars pour la défense de Taïwan sur quatre ans.

Dans les prochains mois, les élus vont travailler avec leurs homologues républicains pour rédiger les législations nécessaires à la réalisation de ces objectifs. «Pour faire court, le temps ne joue pas en notre faveur. Le régime de Xi (Jinping) œuvre tous les jours à rattraper et dépasser les États-Unis», a dit Chuck Schumer.

