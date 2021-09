Applications de rencontre – Les seniors aussi cherchent l’amour en ligne On pensait les plus de 50 ans réticents à rencontrer de nouveaux partenaires en ligne. C’est faux: les acteurs du marché du «dating» les considèrent même comme un relais de croissance prometteur. Catherine Cochard

Les célibataires de plus de 50 ans aussi utilisent leur smartphone pour faire de nouvelles rencontres. Getty Images/iStockphoto

Le fameux swipe, ce glissement de doigt popularisé par Tinder qui qualifie ou disqualifie les profils de prétendants, n’est pas réservé qu’aux célibataires entre 20 et 30 ans. Les plus de 50 ans l’ont aussi adopté. «Je n’étais pas en mal de contacts sociaux mais en manque d’occasions de rencontres, explique Chantal*, quinqua qui a retrouvé via l’app un ancien amoureux avec qui elle habite aujourd’hui. J’ai un métier qui ne me laisse pas beaucoup de temps. Passer par ce type de plateforme était un choix pragmatique. Je pouvais ainsi profiter d’une pause cigarette pour consulter des profils et répondre aux messages.»