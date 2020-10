Etude – Les seniors de Suisse latine se disent en bonne santé Un rapport commandé par les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Fribourg, du Tessin et de Genève livre ses conclusions à l’occasion de la Journée mondiale des personnes âgées ce 1er octobre.

La plupart des seniors de plus de 65 ans en Suisse latine considèrent leur état de santé comme bon voire très bon, selon un rapport publié ce jeudi. Ces résultats sont destinés à orienter les futures politiques cantonales en matière de promotion de la santé.

Ce rapport présente l’état de santé physique et psychique des personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que les comportements qui ont une influence sur la santé et la fréquence des recours aux soins des seniors en Suisse latine, explique l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) dans un communiqué.

Si la plupart des 1692 personnes interrogées disent avoir un état de santé bon, les difficultés à mener des activités dans la vie quotidienne surviennent à partir de 85 ans. Près de la moitié des personnes de cette classe d’âge dit souffrir de sérieuses complications à réaliser des activités élémentaires, comme manger, se coucher ou s’habiller.

Consultations médicales

Selon l’étude, 86% des personnes âgées de 65 ans et plus consultent un médecin généraliste au moins une fois par an.

L’état de santé psychique des seniors varie selon la psychologie de chacun. La majorité des répondants considèrent qu’ils ont une énergie et vitalité élevée. Malgré tout, 28% des personnes interrogées annoncent avoir déjà eu des symptômes dépressifs.

Publié à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre, ce rapport commandé suite à un mandat des cantons de Neuchâtel, du Jura, de Fribourg, du Tessin et de Genève. Les données sont issues de l’Enquête suisse sur la santé 2017 (ESS 2017), réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

L’ESS est conduite tous les 5 ans. L’enquête a mobilisé 1692 répondants issus de la tranche d’âge des 65 ans et plus en Suisse latine.

ATS/NXP