Rencontre – Les seniors de Yello révèlent leur secret pour rester jaunes Fiers cavaliers suisses sur leur carrousel electropop, Dieter Meier et Boris Blank publient un 14e disque plein de sève. Oh yeah! Francois Barras

Yello, soit 40 années d’amitié entre Dieter Meier (g.) et Boris Blank et 15 millions de disques vendus à l’enseigne de la qualité helvétique.

On pensait tout découvrir du nouvel album de Yello, on se retrouve incollable sur le vin bio et le chocolat surfin. Le dilettantisme affiché de Dieter Meier n’est pas que le reflet de son personnage de dandy à moustache et catogan: le chanteur du duo le plus capé de la musique suisse (15 millions d’albums revendiqués) possède cent passions qu’il décortique telle une fève de cacao, son nouveau truc, alors qu’on le cuisine sur son dernier né musical, «Point», gourmand buffet de confiseries electro-caoutchouteuses et de pièces montées pop telles que Yello l’a inventé il y a de cela 40 ans.