Sondage sur le bien-vieillir – Les seniors demandent de l’aide pour utiliser internet Le besoin d’accompagnement autour des outils numériques et de la recherche d’informations est ressorti d’un sondage mené auprès de clients des CMS. Marie Nicollier

Quarante-quatre pour cent des répondants au sondage de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile souhaiteraient savoir utiliser internet et les réseaux sociaux. FLORIAN CELLA – A

Loisirs, formation, prestations pour les personnes âgées… L’accès général à l’information constitue un obstacle pour 60% des Vaudois faisant appel aux Centres médico-sociaux (CMS). C’est un des résultats phares d’une étude* fouillée menée par l’Association cantonale d’aide et de soins à domicile (AVASAD) auprès de sa clientèle.

Qu’est-ce qui constitue, aux yeux des seniors vaudois, le bien-vieillir? Quels aspects jugent-ils déterminants? Pour le savoir et adapter son offre à l’évolution des besoins et au défi démographique, l’AVASAD a analysé les questionnaires remplis par 1440 clients âgés de 65 à 80 ans.

«La fracture numérique est palpable, surtout dans les foyers les plus modestes.» Susana Garcia, directrice générale de l’AVASAD

Près de deux tiers disent avoir besoin d’être mieux informés et de savoir où trouver des données pertinentes. «Il est compliqué de savoir qui offre quoi et ce qui est adapté à ses besoins, relève la directrice de l’AVASAD, Susana Garcia. Les CMS ont probablement un rôle à jouer pour orienter les personnes dans une offre qui est pléthorique.»

Quelques résultats Afficher plus 36’000 Vaudois font appel au CMS, soit 4,4% de la population.

Il y aura 240’000 Vaudois de 65 ans et plus en 2015 (+80% en trente ans).

50% des répondants au sondage jugent leur santé moyenne.

Environ trois sondés sur quatre estiment disposer d’une santé suffisante pour avoir des activités physiques, sociales ou de loisirs. En revanche 26% n’en ont pas toujours la capacité financière.

Parmi les priorités principales exprimées: être respecté dans ses choix en matière de santé et prendre des décisions (78%), partager du temps avec la famille et les amis (75%) et rester actif physiquement (66%).

92% des sondés sont satisfaits de leur logement; 82% de l’accès aux soins, 81% des relations familiales et 70% de leur situation financière.

La satisfaction la plus faiblement exprimée concerne l’offre d’activités dans la commune ou le quartier (42%).

Pas moins de 44% des répondants souhaiteraient savoir utiliser internet et les réseaux sociaux. «Cela témoigne d’une fracture numérique palpable, surtout dans les foyers modestes», relève Susana Garcia. Le recours à internet est en effet moindre dans cette catégorie socioéconomique.

Solitude et déprime

L’AVASAD prend note et veut développer les compétences d’information de son personnel. «Les professionnels intervenant à domicile sont bien placés pour identifier les besoins et orienter les personnes vers des associations ou des communes proposant un accompagnement, par exemple», dit Susana Garcia. Il s’agit, aussi, de renforcer la collaboration avec les différents prestataires au service des personnes âgées.

Autre aspect ressortant de l’enquête: un manque pesant de distractions et de lien social. Quatre clients des CMS vaudois disent se sentir seuls ou déprimés. Plus de la moitié ont renoncé à aller au cinéma, au théâtre, au concert ou au musée.

À noter que 61% des sondés vivent seuls et que 43% des répondants sont issus de foyers modestes. «Plus on est seul, plus la perception de notre santé est moyenne ou mauvaise. Et, plus le niveau social est élevé, plus la perception de notre santé est bonne», explique Susana Garcia.

L’AVASAD espère s’inspirer de ces résultats pour contribuer à «instaurer une politique du bien-vieillir» en terre vaudoise, en soutien notamment au projet Vieillir 2030 du Canton. «Bien vieillir, ce n’est pas seulement bénéficier de soins, conclut Susana Garcia. Ce sont aussi les relations sociales et tout ce qui compose la vie de tous les jours. Il faut aussi agir sur ces autres déterminants de la santé.»

Marie Nicollier est journaliste à la rubrique Vaud & Régions et couvre en particulier les sujets ayant trait à la santé. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.